Украинцы уже не первый месяц живут в состоянии войны. За это время все не один раз обновили свои запасы на экстренный случай, а кто-то и вовсе решил больше не заниматься этим вопросом – и зря!
Никто не исключал новое наступление войск оккупантов на украинские города. Кроме того, уже, наверное, каждый понял, что Украину ждет тяжелая зима - частично без света, а возможно и без тепла.
УНИАН разбирался, как подготовится к зиме 2022-2023 и чем запастись на случай кризиса
Как подготовится к зиме 2022-2023
Грядущая зима обещает быть особенно сложной. Для того, чтобы ее относительно спокойно пережить, необходимо ответить на три главных вопроса:
- Что кушать?
- Что пить?
- Как греться?
Чем запастись на случай кризиса
В первую очередь необходимо обратить внимание на продукты длительного хранения:
- различные крупы;
- мясные и рыбные консервы;
- мука;
- соль;
- сахар;
- сало;
- подсолнечное масло;
- сушеные бобовые;
- сушеные ягоды и фрукты;
- сухари или хлебцы;
- шоколад и другие сладости;
- различная консервация.
Помимо этого, стоит обратить внимание на туристические пайки – долго хранятся, занимают мало места и для приготовления зачастую нужна лишь горячая вода.
Кроме того, к продуктам длительного хранения относятся и замороженные фрукты, мясо и рыба. В этом случае есть нюанс. Дело в том, что российские оккупанты выбрали целями для своих атак объекты критической инфраструктуры. Уже сейчас украинцы столкнулись к выключением электричества, поэтому такие продукты могут просто не пережить проблемы со светом. В качестве альтернативы зимой можно использовать балкон вместо холодильника, но все зависит от погодных условий
Также стоит заранее запастись как питьевой, так и технической водой.
Что надо иметь дома
Зима – это всегда холод, поэтому нужно позаботиться о тепле. При отсутствии электричества обогреватели не помогут, а генератор не каждый сможет использовать. Уже сейчас стоит присмотреть теплую пижаму и домашнюю одежду, теплые носки или теплые домашние "сапоги", термобелье.
Утеплить можно постель, заранее приобретя теплые комплекты постельного белья и одеяла. Для временной замены электричества подойдут свечи или фонарики.
Для продления жизни своего гаджета при отсутствии света, чтобы не терять связь, необходимо позаботиться о наличии павербанка. Главное, не забывать заряжать его, когда есть такая возможность.
Не лишней будет покупка туристической газовой горелки. Она не занимает много места, легка в обращении, безопасна и позволит приготовить еду или вскипятить воду.
Также необходимо собрать базовую аптечку, где будут самые необходимые лекарства в зависимости от потребностей, пластыри, перевязочный материал, противовирусные препараты, капли в нос, препараты от кашля и антигистаминные.