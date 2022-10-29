УНИАН разбирался, как подготовится к зиме 2022-2023 и чем запастись на случай кризиса

Украинцы уже не первый месяц живут в состоянии войны. За это время все не один раз обновили свои запасы на экстренный случай, а кто-то и вовсе решил больше не заниматься этим вопросом – и зря!

Никто не исключал новое наступление войск оккупантов на украинские города. Кроме того, уже, наверное, каждый понял, что Украину ждет тяжелая зима - частично без света, а возможно и без тепла.

УНИАН разбирался, как подготовится к зиме 2022-2023 и чем запастись на случай кризиса

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Как подготовится к зиме 2022-2023

Грядущая зима обещает быть особенно сложной. Для того, чтобы ее относительно спокойно пережить, необходимо ответить на три главных вопроса:

Что кушать? Что пить? Как греться?

Чем запастись на случай кризиса

В первую очередь необходимо обратить внимание на продукты длительного хранения:

различные крупы;

мясные и рыбные консервы;

мука;

соль;

сахар;

сало;

подсолнечное масло;

сушеные бобовые;

сушеные ягоды и фрукты;

сухари или хлебцы;

шоколад и другие сладости;

различная консервация.

Помимо этого, стоит обратить внимание на туристические пайки – долго хранятся, занимают мало места и для приготовления зачастую нужна лишь горячая вода.

Кроме того, к продуктам длительного хранения относятся и замороженные фрукты, мясо и рыба. В этом случае есть нюанс. Дело в том, что российские оккупанты выбрали целями для своих атак объекты критической инфраструктуры. Уже сейчас украинцы столкнулись к выключением электричества, поэтому такие продукты могут просто не пережить проблемы со светом. В качестве альтернативы зимой можно использовать балкон вместо холодильника, но все зависит от погодных условий

Также стоит заранее запастись как питьевой, так и технической водой.

Что надо иметь дома

Зима – это всегда холод, поэтому нужно позаботиться о тепле. При отсутствии электричества обогреватели не помогут, а генератор не каждый сможет использовать. Уже сейчас стоит присмотреть теплую пижаму и домашнюю одежду, теплые носки или теплые домашние "сапоги", термобелье.

Утеплить можно постель, заранее приобретя теплые комплекты постельного белья и одеяла. Для временной замены электричества подойдут свечи или фонарики.

Для продления жизни своего гаджета при отсутствии света, чтобы не терять связь, необходимо позаботиться о наличии павербанка. Главное, не забывать заряжать его, когда есть такая возможность.

Не лишней будет покупка туристической газовой горелки. Она не занимает много места, легка в обращении, безопасна и позволит приготовить еду или вскипятить воду.

Также необходимо собрать базовую аптечку, где будут самые необходимые лекарства в зависимости от потребностей, пластыри, перевязочный материал, противовирусные препараты, капли в нос, препараты от кашля и антигистаминные.

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