Окно между кухней и ванной в советских квартирах делали не просто так.

Многие из людей, которые живут или просто бывали в старых квартирах, построенных еще в советские времена, наверняка задумывались над тем, для чего нужно окошко между ванной и кухней в таких постройках. Для чего его делали – расскажем в материале.

Зачем в хрущевках окошко между кухней и ванной – очевидные и не очень причины

Дело в том, что в хрущевках помещения кухни и санузла всегда были соседними, так как из-за этого можно было сделать один сток для воды и канализации в целях экономии. Ответ на вопрос, почему в советских квартирах делали окно в ванной, весьма логичен - тоже для экономии, только уже электроэнергии. Свет через окно из кухни попадал в туалет или ванную, тем самым избавляя от надобности включать лампочку. Кроме того, во время отключений света такое окно тоже могло помочь с освещением.

Также тому, зачем делали окно между ванной и кухней, есть еще одна, менее очевидная причина. Дело в том, что окно в ванную в советских квартирах делали качестве технического отверстия для безопасности. Через него при взрыве газа образовавшаяся волна могла бы найти выход и сохранить в целостности стены, выполняющие несущую функцию.

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Отметим, что окно между кухней и ванной в сталинке исполняло точно такую же функцию, так как эти квартиры строились в ту же эпоху, что и пресловутые хрущевки.

Зачем делали окно между ванной и туалетом - простое объяснение

Ответ, зачем в ванной было окно в туалет, тоже весьма простой и довольно практичный. Оно помогало избавляться от влаги и образовывавшейся из-за нее разного рода плесени. Когда в ванной собирался пар, и воздух становился предельно влажным, можно было открыть внутреннее окошко для быстрого и эффективного проветривания.

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