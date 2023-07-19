Избавиться от конденсата на бачке можно быстро и без проблем / depositphotos.com

Сантехника, как и любое другое устройство, рано или поздно выходит из строя и перестает выполнять свои функции качественно. Одна из распространенных проблем - конденсат внизу унитаза или на бачке, и мы расскажем, как быстро и надолго решить такую ситуацию.

.Почему появляется конденсат на бачке унитаза - главная причина

Опытные сантехники говорят, что существует три фактора, которые влияют на образование конденсата на бачке унитаза:

  • Высокая влажность в помещении.

Так происходит, если санузел в квартире совмещен - из-за регулярного использования душа или ванны температура воздуха в комнате повышается, как и уровень влажности. Образуется пар и оседает на поверхностях, превращаясь в конденсат. То же самое случается, если вы сушите мокрое белье в ванной при слабой системе вентиляции или вообще ее отсутствии.

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  • Неисправный санузел.

Если вы заметили что унитаз течет, постоянно сливая воду, даже мелкой струйкой, он будет (по задуманной проектировке) регулярно наполняться. Из-за этого не успеет прогреться до нужной температуры, что повлечет за собой образование конденсата.

  • Перепад температуры.

Чаще всего, это случается осенью и зимой, когда в квартирах включено отопление, а в унитазе постоянно находится ледяная вода. Разница в температурах - причина того, что появляется конденсат внизу унитаза или на бачке, как и ситуация, когда вы закрываете дверь в ванную комнату, и там всегда тепло.

Что нужно сделать, чтобы не было конденсата на бачке унитаза

Методов исправления ситуации можно придумать несколько, но лучше всего не экспериментировать, а действовать по инструкции:

  • убедитесь, что унитаз не сломан - нажмите кнопку слива, проследите, как долго стекает и набирается вода, не подтекает ли сантехника;
  • почистите вентиляцию от пыли и грязи, установите вентилятор на двери;
  • оставляйте дверь в ванную комнату открытой, выключайте полотенцесушитель, не развешивайте белье в помещении, где принимаете душ.

Также расскажем, как утеплить бачок унитаза от конденсата - выглядит это в итоге весьма специфически, зато всегда помогает избавиться от проблемы.

Вам нужно:

  • слить всю воду из унитаза;
  • достать запорный механизм;
  • почистить бачок внутри от налета;
  • обклеить его изнутри вспененным полиэтиленом, пенопластом или изоляционным материалом.

Можете обклеить изоляцией бачок снаружи, но такой вариант оптимален, если конструкция спрятана в шкафчике, иначе унитаз испортит общий вид комнаты. В целом, подобное утепление будет препятствовать быстрому охлаждению бачка, даже если в нем окажется ледяная вода, и снизит риски возникновения конденсата.

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