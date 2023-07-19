Сантехника, как и любое другое устройство, рано или поздно выходит из строя и перестает выполнять свои функции качественно. Одна из распространенных проблем - конденсат внизу унитаза или на бачке, и мы расскажем, как быстро и надолго решить такую ситуацию.
.Почему появляется конденсат на бачке унитаза - главная причина
Опытные сантехники говорят, что существует три фактора, которые влияют на образование конденсата на бачке унитаза:
- Высокая влажность в помещении.
Так происходит, если санузел в квартире совмещен - из-за регулярного использования душа или ванны температура воздуха в комнате повышается, как и уровень влажности. Образуется пар и оседает на поверхностях, превращаясь в конденсат. То же самое случается, если вы сушите мокрое белье в ванной при слабой системе вентиляции или вообще ее отсутствии.
- Неисправный санузел.
Если вы заметили что унитаз течет, постоянно сливая воду, даже мелкой струйкой, он будет (по задуманной проектировке) регулярно наполняться. Из-за этого не успеет прогреться до нужной температуры, что повлечет за собой образование конденсата.
- Перепад температуры.
Чаще всего, это случается осенью и зимой, когда в квартирах включено отопление, а в унитазе постоянно находится ледяная вода. Разница в температурах - причина того, что появляется конденсат внизу унитаза или на бачке, как и ситуация, когда вы закрываете дверь в ванную комнату, и там всегда тепло.
Что нужно сделать, чтобы не было конденсата на бачке унитаза
Методов исправления ситуации можно придумать несколько, но лучше всего не экспериментировать, а действовать по инструкции:
- убедитесь, что унитаз не сломан - нажмите кнопку слива, проследите, как долго стекает и набирается вода, не подтекает ли сантехника;
- почистите вентиляцию от пыли и грязи, установите вентилятор на двери;
- оставляйте дверь в ванную комнату открытой, выключайте полотенцесушитель, не развешивайте белье в помещении, где принимаете душ.
Также расскажем, как утеплить бачок унитаза от конденсата - выглядит это в итоге весьма специфически, зато всегда помогает избавиться от проблемы.
Вам нужно:
- слить всю воду из унитаза;
- достать запорный механизм;
- почистить бачок внутри от налета;
- обклеить его изнутри вспененным полиэтиленом, пенопластом или изоляционным материалом.
Можете обклеить изоляцией бачок снаружи, но такой вариант оптимален, если конструкция спрятана в шкафчике, иначе унитаз испортит общий вид комнаты. В целом, подобное утепление будет препятствовать быстрому охлаждению бачка, даже если в нем окажется ледяная вода, и снизит риски возникновения конденсата.