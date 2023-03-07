Считается, что привычная для нас приправа обладает магическими свойствами, и поэтому иногда можно увидеть соль не на столе, а на пороге.

Еще несколько столетий назад соль была дефицитным и очень ценным продуктом. Ей издревле приписывали целый ряд магических свойств. Считается, что ее можно "зарядить" как на позитив, так и на негатив, использовать как защиту или средство для реализации злых намерений.

Ранее УНИАН уже писал, зачем добавлять соль в стиральную машинку.

Зачем сыпят соль на пороге - очищение жилья

Эта приправа может помочь не только очистить мысли, но и в прямом смысле отпугнуть недоброжелателя. В народе верят, что человеку со злыми помыслами соль на пороге может буквально "жечь ноги". Чтобы соль мощно работала, советуют прочитать над ней молитвы и наговоры, направленные на добро. Обратите внимание, что проводить ритуалы с солью необходимо тайно - иначе, как полагают в народе, вся магия может "рассеяться".

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Соль для пороге для защиты от насекомых

Есть и очень практичное объяснение того, зачем сыпят соль на пороге. Особенно актуально это для тех, кто живет в частных домах или на первых этажах многоэтажек или многоквартирных домов. Эту приправу используют как защити от насекомых, которые могут проникнуть в жилье с улицы, например, от муравьев или блох.

Рассыпать соль на пороге для порчи

Соль могут использовать не только с благими намерениями, и об этом стоит знать. Поскольку соли приписывают возможность напитываться разной энергией, плохие люди ее используют для "наведения порчи".

Если вдруг вы увидели эту приправу на своем пороге, самое главное - не думайте о плохом, а просто сметите ее, читайте молитву, выбросьте сметенную приправу и все, с чем она соприкасалась.

Есть также одна интересная народная примета, связанная с солью: если к вам пришел нехороший человек, после его ухода стоит посыпать этой приправой порог, рисуя черту, пересекая которую человек оставляет за порогом весь негатив.

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