В женских трусиках есть небольшой, но важный секретик, о предназначении которого женщины даже не догадываются.

На большинстве женских трусиков внутри есть маленький карман. Долгие годы женщины ломают себе голову, для чего он там нужен, но оказывается на это есть достаточно весомая причина. Этот карман выполняет очень важную функцию.

Ранее УНИАН рассказывал, как выбрать термобелье, а сейчас вы узнаете, для чего нужен карман на женских трусах.

Зачем на женских трусах карман - две главных причины

В сети бытует мнение, что этот карман создан для того, чтобы там хранить гигиенические прокладки. Однако на самом деле причина кроется совсем в другом.

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Оказывается, карман на трусах в первую очередь создан для комфорта. Некоторое женское белье делается из легкой ткани, например, кружева. Поэтому, чтобы защитить ваше интимное место от попадания бактерий, внутри трусиков пришивают карман.

Также он способен поглощать пот, который выделяется в течении дня. А внутри трусиков находится лишь для того, чтобы ваше нижнее белье всегда оставалось красивым.

Карман на мужских трусах спасает только в одном случае

В отличие от женских трусиков, на мужских карман пришит снаружи. В этом случае ответ на вопрос на том, для чего карман на трусах, еще проще - он позволяет мужчинам без проблем справить нужду. То есть данный элемент обеспечивает сильной половине человечества удовлетворение естественных потребностей без снимания трусов.

Стоит отметить, что чаще всего этот кармашек изготовляют из хлопка. Такая ткань гарантирует сухость и вентиляцию половых органов. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать нижнее белье именно с такой вставкой.

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