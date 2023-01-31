Какой состав термобелья самый теплый, как выбрать для ребенка и о чем важно помнить - читайте на УНИАН.

Термобелье необходимо, если вы проводите много времени на улице в холодное время года или просто очень сильно замерзаете. Такой вид одежды обеспечит нормальную терморегуляцию, не даст вам чрезмерно потеть и мерзнуть. УНИАН расскажет, как отличить хорошее термобелье от обычного и купить наиболее удачный вариант.

Ранее мы говорили о том, как тепло одеться в мороз.

Как правильно выбрать термобелье - виды ТБ

Начнем с того, что термобелье (ТБ) - это дополнительный слой одежды, который гарантирует вам:

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сохранение тепла и нормальной температуры, не позволяющей телу остыть и замерзнуть;

контроль потоотделения;

комфортную носку вне зависимости от образа жизни;

плотное прилегание к телу, отсутствие сковывания движений.

Любое термобелье, которое можно купить в Украине, делится на три типа - зимнее, спортивное и демисезонное. Дальше ТБ делится еще на четыре типа в зависимости от веса:

Microweight - идеально для осени и весны, можно носить во время велопрогулок.

- идеально для осени и весны, можно носить во время велопрогулок. Lightweight - для ранней весны и поздней осени (когда еще не ударили морозы).

- для ранней весны и поздней осени (когда еще не ударили морозы). Midweight - подходит для носки во время катания на лыжах или сноуборде, или для повседневной носки, когда на улице "минус".

- подходит для носки во время катания на лыжах или сноуборде, или для повседневной носки, когда на улице "минус". Heavyweight - термобелье для экстремально низких температур (свыше -25°C).

То есть, принцип выбора термобелья следующий - чем теплее на улице и выше ваша активность, тем легче должно быть ТБ. Если вы хотите купить лучшее термобелье для повседневной носки в зимний период, то выбирайте тяжелые модели.

Как выбрать термобелье для повседневной носки зимой - важные параметры

Прежде, чем заказывать в интернет-магазине или покупать в обычном тот или иной комплект термобелья, учитывайте следующие показатели:

Крой - для холодного времени года идеальным вариантом будут штаны и кофта с длинным рукавом, а вот для теплых весны и осени можно приобрести термофутболку и термошорты.

- для холодного времени года идеальным вариантом будут штаны и кофта с длинным рукавом, а вот для теплых весны и осени можно приобрести термофутболку и термошорты. Комфорт - хороший комплект термобелья не сковывает движений, плотно прилегает к телу и закрывает все уязвимые места.

- хороший комплект термобелья не сковывает движений, плотно прилегает к телу и закрывает все уязвимые места. Швы - их или не должно быть вообще, или они должны быть плоскими, чтобы вы не чувствовали их на теле во время носки ТБ.

- их или не должно быть вообще, или они должны быть плоскими, чтобы вы не чувствовали их на теле во время носки ТБ. Вставки - дополнительные кусочки ткани могут быть расположены на тех участках тела, которые потеют сильнее всего. Если такие вставки есть, то комплект белья качественный.

- дополнительные кусочки ткани могут быть расположены на тех участках тела, которые потеют сильнее всего. Если такие вставки есть, то комплект белья качественный. Размер - белье должно "сидеть" на вас как влитое, не собираться складками и не стягивать тело. Причем, если покупаете ТБ на теплое время года, то пусть оно будет чуть-чуть свободным - так процесс циркуляции воздуха пойдет быстрее.

Отвечая на вопрос о том, какой состав термобелья самый теплый, надо понимать, что самыми лучшими моделями считаются комплекты из шерсти и хлопка. Такое белье приятно для кожи, не вызывает аллергию и отлично сохраняет тепло, даже если вы мало двигаетесь.

Зимнее термобелье, чаще всего, сделано из синтетики. Иногда это гибриды - с добавлением хлопка или шерсти. Такие комплекты прекрасно выводят влагу, но сохраняют нужную телу температуру.

Как выбрать термобелье женское, мужское и детское

ТБ для женщин может быть лаконичным и аскетичным, а иногда модели дополняют вставки из атласа или кружевами. Благодаря оригинальному решению производителей комплект термобелья не будет заметен под любой другой одеждой. Мужское термобелье, как правило, выглядит скромно, ведь основная его задача - быть удобным и теплым. Термобелье для детей лучше выбирать из синтетических материалов - они препятствуют обильному потоотделению во время активных игр. Если ребенок малоподвижен, тогда родителям советуем остановиться на комбинированных материалах - синтетике с добавлением хлопка или шерсти.

Покупая термобелье, стоит осознавать, что даже самый дорогой и качественный комплект - это не волшебная палочка. Для того, чтобы ТБ "работало", соблюдайте правила многослойности - поверх белья надевайте изделия из "дышащих" материалов. Плюс - ориентируйтесь на свой образ жизни и на требования к температурному режиму, иначе купленный комплект вас разочарует, а не обрадует.

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