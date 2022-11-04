Укрытие фруктов и цветов на зиму применяют для защиты растений от зимних морозов.

В ноябре наступают первые зимние морозы и выпадает первый снег. Некоторые растения могут зимовать под открытым небом, а некоторым нужна защита от морозов. Чтобы заморозки не навредили растениям, их накрывают на зиму пленкой или агроволокном. В первую очередь следует накрыть молодые саженцы со слабыми корнями.

Когда укрывают растения на зиму

Нельзя накрывать растения раньше времени, иначе оно "задохнется" внутри. Но укрывать растения с опозданием тоже плохо. В Украине накрывать растения обычно начинают с начала ноября. В этом году осень выдалась теплой, поэтому можно отложить процедуру на вторую половину ноября, когда по ночам уже достаточно холодно.

Если холода долго не наступают, ориентируетесь на температуру. Укрытие стоит поставить, как только температура упадет до -5...-7°. Такую температуру тяжело переносит большинство растений.

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Снимают укрытие не раньше начала марта. Материал нужно снимать постепенно на протяжении нескольких дней, чтобы растение легче пережило перепад температур.

Какие растения укрывают на зиму

На зиму укрывают растения, которые плохо переносят морозы. К ним относятся:

любые хвойные деревья - зимой они страдают от солнечных ожогов;

шиповник и все розы, кроме парковых;

хризантемы;

клематисы;

гортензия;

барбарис;

рододендроды;

теплолюбивые деревья - виноград, персик, в северных регионах - ежевика, малина;

любые молодые деревья.

Что нужно сделать перед укрытием растений

За один-два месяца до укрытия растений их нужно перестать подкармливать азотными удобрениями. Азот стимулирует быстрый рост побегов, из-за чего растение не успеет закалиться и замерзнет.

Чтобы растения хорошо перенесли морозы, почва под ними должна быть влажной. Поэтому перед укрытием растения нужно обильно полить. Также перед укрытием стоит провести санитарную обрезку - обрезать сухие и больные ветки.

Как укрыть на зиму виноград, розы и другие растения - лучшие материалы

Любой вид укрытия растений должен пропускать свежий воздух, иначе растение запреет и погибнет. Также ветки не должны касаться укрывного материала. При соблюдении этих двух правил сад легко переживет зиму.

Перечисляем самые популярные виды укрытия растений.

Агроволокно - самый популярный и доступный материал, который можно купить в любом агромагазине. Это прекрасный материал, который защищает растения от влаги и мороза, а также пропускает достаточно тепла. Сначала вокруг растения возводят каркас из штырей или колец, а затем на него натягивают агроволокно. Агроволокном можно накрыть виноград , предварительно собрав все ветки в одну кучу.

- самый популярный и доступный материал, который можно купить в любом агромагазине. Это прекрасный материал, который защищает растения от влаги и мороза, а также пропускает достаточно тепла. Сначала вокруг растения возводят каркас из штырей или колец, а затем на него натягивают агроволокно. Агроволокном можно накрыть , предварительно собрав все ветки в одну кучу. Спанбонд - хороший полимерный материал, который частично пропускает воздух и не позволяет растениям задохнуться, а также хорошо защищает от заморозков. Продается в больших рулонах. Спанбонд натягивают на каркас. Хорошо подходит для укрытия больших площадей, например, грядок клубники .

- хороший полимерный материал, который частично пропускает воздух и не позволяет растениям задохнуться, а также хорошо защищает от заморозков. Продается в больших рулонах. Спанбонд натягивают на каркас. Хорошо подходит для укрытия больших площадей, например, грядок . Полиэтилен хорошо защищает растения от морозов и ветра, имеет длительную эксплуатацию и низкую цену. Главный минус материала в том, что он не пропускает воздух. Чтобы растение не задохнулось, в укрытии либо вырезают маленькое окошко, либо частично снимают пленку раз в неделю.

хорошо защищает растения от морозов и ветра, имеет длительную эксплуатацию и низкую цену. Главный минус материала в том, что он не пропускает воздух. Чтобы растение не задохнулось, в укрытии либо вырезают маленькое окошко, либо частично снимают пленку раз в неделю. Мешковина - дешевый и эффективный материал для укрытия. Лучше брать мешки с крупными отверстиями. Хорошо подойдут джутовые мешки. Их наматывают на установленные вокруг растения палки, а сверху не туго закрепляют материал веревкой.

- дешевый и эффективный материал для укрытия. Лучше брать мешки с крупными отверстиями. Хорошо подойдут джутовые мешки. Их наматывают на установленные вокруг растения палки, а сверху не туго закрепляют материал веревкой. Окучивание применяют только с началом морозов, когда земля уже подмерзнет. Для окучивания вокруг культуры сгребают холмик высотой около 30 см, чтобы защитить корни. Помимо почвы, растения можно окучивать еловыми ветками или землей с листьями. Окучивание хорошо подходит для невысоких роз и хризантем .

применяют только с началом морозов, когда земля уже подмерзнет. Для окучивания вокруг культуры сгребают холмик высотой около 30 см, чтобы защитить корни. Помимо почвы, растения можно окучивать еловыми ветками или землей с листьями. Окучивание хорошо подходит для невысоких . Мульчирование можно применять для холодостойких растений - это пионы, ромашки, гвоздики, гиацинты, нарциссы, многолетники на втором и более году жизни, деревья старше 3 лет . Ранее мы писали, чем мульчировать участок осенью, и перечисляли лучшие материалы.

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