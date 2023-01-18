Если ваш "белый друг" повидал на своем веку многое, придать ему былой вид поможет обычная кока-кола.

Людям иногда приходят безумные, на первый взгляд, идеи, которые в итоге оправдывают себя. Например, кто-то когда-то задался вопросом, как избавиться от мочевого камня в унитазе, налил колы и получил ответ. Оказалось, что кока-колой можно очистить унитаз! Давайте разберемся, почему это может сработать.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как удалить ржавчину с унитаза с помощью простых домашних средств.

В состав этого популярного напитка входит ортофосфорная кислота, благодаря чему кока-кола разъедает стойкие загрязнения. При помощи напитка можно легко избавиться от мочевого камня в унитазе, убрать налет под ободком.

Видео дня

Как очистить унитаз колой - лайфхаки

Чтобы очистить унитаз кока-колой, достаточно взять одну банку напитка, нанести его на грязную поверхность и оставить на часик-полтора. Чем дольше поверхность будет контактировать с напитком, тем лучше будет результат. В случае стойких загрязнений процедуру, возможно, потребуется повторить, а также прибегнуть к помощи ершика.

Чтобы удобнее было убрать налет под ободком унитаза, к загрязнениям можно приложить смоченную колой тряпку или туалетную бумагу и оставить так на некоторое время.

При этом следует помнить об ограничениях:

Напиток не действует под водой, поэтому поверхности, которые вы хотите привести в порядок, должны быть сухими.

Кока-кола не поможет при удалении жирных загрязнений.

Напиток содержит большое количество глюкозы, которая является хорошей средой для размножения бактерий. Поэтому после чистки с ее помощью поверхности рекомендуется обработать антибактериальными средствами.

Ну, а если ваш "белый друг" повидал на своем веку многое, и придать ему былой вид не так и просто, кока-колу можно совместить с лимонной кислотой. Для этого сперва нужно убрать воду из унитаза, пакет лимонной кислоты насыпать в унитаз и залить колой. На 100 граммов лимонной кислоты можно использовать два литра напитка. Оставить на ночь (или 6-8 часов). Затем ершиком очистить загрязнения и смыть воду.

Другие народные средства чистки унитаза

Лимонная кислота - вообще универсальное народное средство чистки всяких загрязнений, будь-то чайник от накипи избавить или убрать налет с унитаза. Несколько пакетиков этого порошка нужно насыпать на проблемные участки и оставить на ночь. Затем "поработать" ершиком и смыть. Возможно, потребуется повторить процедуру. Усилить эффект можно колой, как описано выше.

Также можно использовать пищевую соду. Процедура та же, что и с лимонной кислотой.

Помочь избавиться от мочевого камня в унитазе может уксус. В сухой чаше унитаза нужно приложить щедро смоченную уксусом салфетку к месту загрязнения и оставить часа на два. Можно ждать и дольше - все зависит от степени загрязнения и от вашей готовности игнорировать естественные потребности организма. Эффект усилится, если уксус подогреть и смешать с содой. Дальше все как обычно - почистить ершиком и смыть.

Какой бы способ чистки унитаза вы не выбрали, делайте это, пожалуйста, в перчатках. И не забывайте мыть руки после туалета!

Вас также могут заинтересовать новости: