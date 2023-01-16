Самый правильный вариант борьбы с запотевшими стеклами - правильное использование климатической установки.

Проблема, когда запотевает лобовое стекло в машине, может возникнуть в любое время года. Но чаще всего встречается в осенне-зимний период и весной из-за повышенной влажности и перепада температур.

Ранее УНИАН уже рассказывал, как убрать лед с лобового стекла и не поцарапать его.

Почему запотевают стекла внутри машины

Одной из наиболее частых причин запотевания лобового стекла изнутри авто являются погодные условия. Если на улице сырость, то испаряющаяся влага, например, с одежды людей, образовывает конденсат на окнах.

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Также проблемы могут быть технические. Например - "высохшие" резиновые уплотнители, из-за нарушения герметичности которых в салон авто проникает вода в виде пара и оседает на стеклах.

Также запотевать лобовое стекло может из-за проблем с вентиляционным отверстиями или салонным фильтром. Они приводят к недостаточной циркуляции воздуха, и повышению уровня влажности в салоне - для этого людям достаточно "надышать".

Проблемы, из-за которых потеют стекла в машине, могут быть и с печкой или климат-системой. Исправить их можно в автосервисе. Кстати, еще запотевают окна в машине при включении печки - влажный воздух поднимается вверх и оседает на стеклах.

Еще одной распространенной причиной запотевания окон в салоне авто - человек после употребления алкоголя. В этом случае потоотделение выше, соответственно концентрация влаги увеличивается и приводит к запотевшим стеклам.

Что нужно сделать, чтобы не запотевали окна в машине

Чтобы не потели окна в машине, нужно включить на максимум обдув салона и установить максимальную температуру, запустить кондиционирование воздуха, выключить рециркуляцию воздуха в салоне. При этом следует учитывать, что использовать кондиционер при холодной погоде нежелательно, поскольку стекло может треснуть.

Но лучше не решать проблему, а попытаться избежать ее. Для этого нужно:

держать окна чистыми снаружи и внутри;

вовремя менять салонный фильтр;

производить чистку отверстий климат контроля или кондиционирования;

проверять и очищать дренажные отверстия под капотом.

Также желательно держать сухими тканевые изделия в салоне - сидения, обивку, даже коврики. Ведь, как мы помним, что излишняя влага испаряется и оседает на окнах.

Более того, когда запотевают стекла в машине во время дождя, особенно сильного, - возможно потребуется просушить еще и шумоизоляцию.

Также должно помочь специальное средство от запотевания стекол в машине. Они препятствуют скоплению конденсата, и окна запотевать не должны. В автомагазинах можно найти разные варианты такой автохимии. Перед ее использованием окно нужно очистить от пилы, жира и прочих загрязнений.

Ну, а если у вас современное авто с электрообогревом "лобовухи" - то тут даже советовать нечего. Если все работает правильно - проблем быть не должно.

Почему потеют окна в машине снаружи

Но случается и такое, что запотевает лобовое стекло снаружи, а не внутри машины. Это происходит из-за того, что на улице температура ниже, чем в салоне с работающей печкой. На теплом стекле снаружи из-за разницы температур скапливается влага. Обычно такое встречается, если неправильно работает электрообогрев, либо лобовое стекло имеет повреждения.

Потеют стекла в машине - народные средства

Как и с лечением людей, избавиться потеющих стекл в машине можно при помощи народных средств. Так, некоторые автолюбители советуют растереть по стеклу пену или гель для бритья. Также можно нанести смесь глицерина со спиртом или нашатырем. Или попробовать жидкое мыло либо детский шампунь.

Говорят, чтобы не потели окна, еще можно натереть их половиной картофеля. Однако, такой способ все же не рекомендуется - органические вещества картошки загниют и приведут к образованию плесени в машине. Также не очень хороший совет - наносить на стекло WD-40. Из-за него окна станут жирными и ухудшится видимость.

Но все же, самый правильный вариант борьбы с запотевшими стеклами - правильно использование климатической установки.

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