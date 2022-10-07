Зачем раскладывать активированный уголь по квартире и можно ли покрасить им волосы - узнайте в материале УНИАН.

Активированный уголь - дешевое средство, которое можно купить в любой аптеке. Многие привыкли использовать его при проблемах с желудком, но опытные хозяйки знают - в быту он превращается в чудо-помощника. УНИАН расскажет, как убрать запах с холодильника с помощью активированного угля и что еще можно с ним сделать.

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Активированный уголь от запаха в холодильнике - лучшее средство

Часто в холодильнике или кухонном шкафу появляется неприятный аромат, от которого срочно нужно избавляться. Активированный уголь помогает в этом - достаточно просто поставить внутрь холодильной камеры или шкафчика миску с несколькими черными таблетками. Кстати, этот же метод подойдет для того, чтобы "освежить" мусорное ведро или кошачий лоток.

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Полезный лайфхак: неприятный запах в обуви улетучивается, если положить в ботинки активированный уголь в мешочке. Делайте так каждый вечер и ваши сапоги-скороходы всегда будут пахнуть нейтрально, а то и приятно.

Как правильно использовать активированный уголь от плесени

Плесень и грибок появляются в местах с высоким уровнем влажности - чаще всего, это ванная комната. Также данной проблеме подвержены оконные рамы и подоконники, а уголь прекрасно впитывает не только запахи, но и влагу.

Для того, чтобы предотвратить ее появление, расставьте тарелки с углем в местах скопления влаги. Если грибок уже появился, то сначала выясните, как убрать плесень в квартире, а затем используйте посуду с углем.

Что можно сделать из активированного угля, если нужно очистить воду

Фильтрация воды - необходимый процесс, если вы сомневаетесь в качестве животворящей жидкости. Уголь, к сожалению, не способен убить бактерии и вирусы, зато может очистить воду от разной органики, ненужной человеку.

Самодельный фильтр изготовить просто:

взять пластиковую бутылку и отрезать от нее дно;

проделать в пробке несколько отверстий;

поставить эту бутылку в другую, но горлышком вниз;

положить в бутылку кусочек кипяченной марли;

засыпать измельченный уголь на 1\3 от объема бутылки;

сверху положить еще один слой марли или ткани.

Первые несколько литров воды придется слить - так вы уберете лишние кусочки угля, а всю следующую воду можно пить. Такой фильтр, конечно, нельзя назвать достойным конкурентом заводским устройствам, но он все равно улучшает качество и вкус воды.

Можно ли наносить на лицо активированный уголь - действенная маска

Маски для лица с активированным углем прекрасно очищают кожу, осветляют ее и убирают черные точки. Чудо-средство обойдется вам в несколько гривен. Рецепт простой:

измельчить 2 таблетки по 250 мг;

залить 1 ч.л теплой воды, перемешать;

добавить немного меда, сахар и сока алоэ.

Полученную смесь нанести на лицо, выждать 20 минут и смыть теплой водой. Делать такую маску можно не чаще двух раз в неделю - при регулярном применении вы заметите, как кожа лица стала гораздо чище.

Как использовать активированный уголь для волос - рекомендации

Многие стилисты рекомендуют применять активированный уголь для ухода за кожей головы. Измельченные в порошок таблетки обладают отшелушивающим эффектом, добавляют объем и помогают избавиться от перхоти.

Вы можете сделать маску - растолочь таблетки активированного угля в порошок, нанести небольшое количество на кожу головы, оставить на 10-15 минут, а затем вымыть голову как обычно. Также удобно добавить несколько грамм активированного угля прямо в шампунь - уже через две недели волосы заметно преобразятся.

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