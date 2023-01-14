Как приготовить свиной язык разными способами - читайте в материале УНИАН.

Среди большого количества разных субпродуктов свиной язык занимает далеко не последнее место по полезности. Благодаря тому, что в составе продукта есть магний, фосфор, калий, медь, натрий, а также другие необходимые вещества, язык хрюшки рекомендован даже для детского рациона. УНИАН расскажет, как варить язык свиной правильно.

Ранее мы говорили о том, какая часть свинины самая вредная, а какая самая вкусная.

Как выбрать свиной язык - правила

Для того чтобы приобрести качественный продукт, лучше всего идти на рынок - именно там у вас будет возможность рассмотреть, потрогать и понюхать весь предложенный ассортимент. Нормальный свиной язык, который можно покупать, должен быть:

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бледно-розового цвета;

с характерным нейтральным мясным ароматом;

упругий и плотный на ощупь.

Если вы заметили любые пятна серого или коричневого оттенка, такой язык уже употреблять в пищу нельзя. Кроме того, можете провести дополнительный тест и нажать пальцем на субпродукт. Вмятина на свежем языке быстро исчезнет, а если нет - значит продукт неоднократно замораживали и размораживали.

Как почистить свиной язык - подготовительный этап

Перед тем, как варить субпродукт, его нужно избавить от лишних деталей. Возьмите свиной язык и выложите его в миску с водой на 1 час, чтобы субпродукт полностью оттаял. Затем острым ножом уберите пленки и другие ненужные нам части свиного организма. Если вы видите, что на продукте есть какая-то грязь или волоски, то от них тоже нужно избавиться. Промойте язык в чистой воде и снова замочите на 30-40 минут.

Свиной язык - рецепты варки

Такой продукт варится от получаса до двух - в зависимости от того, как и в чем вы решили его готовить.

В кастрюле

Вам нужно взять большую емкость и налить в нее воду. Поставить на огонь и дождаться, пока живительная влага превратится в крутой кипяток. Как только это случится, смело закладывайте в кастрюлю свиной язык и ждите 1.5 - 2 часа. Вместе с субпродуктом можете добавить перец горошком, лавровый лист и другие специи, но только не соль - ею продукт лучше приправлять в самом конце. В процессе варки языка не забывайте периодически помешивать его и убирать пенку.

В мультиварке

Выложите субпродукт в чашу устройства, а сверху залейте воду так, чтобы она полностью покрывала свиной язык. Мы рекомендуем вместе с языком поместить в мультиварку очищенные луковицу и морковь - так готовый вареный продукт будет более ароматным и вкусным. Далее вам нужно закрыть крышку мультиварки, выбрать режим "Тушение" и оставить продукт на 1 час. По истечение этого времени открыть крышку аппарата, снять пенку, добавить соль и снова включить устройство на 30 минут в том же режиме.

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