Все куски свиной туши делятся на четыре сорта. Вкус и польза у этого мяса тоже разные. УНИАН расскажет, какая часть туши свинины лучше.

Какая свинина самая полезная? Какая часть свинины самая вкусная? Какая часть свинины лучше для тушения, а какая - лучше для жарки? Давайте разберемся во всех этих вопросах.

Какая часть туши свинины лучше

Все куски свиной туши делятся на четыре сорта.

Первый сорт свинины - корейка, вырезка и окорок. Это самые нежные части туши с наменьшим количеством жира или постные.

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Второй сорт свинины - шейка и лопатка. В этих частях есть достаточное количество жира, благодаря которому блюдо получится мягкое и сочное.

Какая часть свинины самая вредная

Третий сорт свинины - грудинка и брюшина. В этих частях очень много жира.

Четвертый сорт свинины - голова, рулька, голяшка. Готовить хрящи, шкуру, сухожилия - не самая лучшая идея.

Какая часть свинины лучше для тушения

Для тушения лучше брать корейку, вырезку и окорок, т.е. свинину первого сорта. Также для тушения можно использовать шейку и лопатку.

Какая часть свинины лучше для жарки

Для жарки выбирайте окорок, вырезку и корейку, если хотите более постное и диетичное блюдо. А из грудинки и брюшины получатся отличные жирные шкварки.

Какая часть свинины лучше для шашлыка

Наверное все любители отдохнуть на природе знают, что для шашлыка лучше всего подходят лопатка и шея. Смело берите их - шашлык получится сочным.

Грудинку и брюшину также можно приготовить на открытом огне. Лишний жир вытопится и вы получите вкуснейшее мясо.

Какую часть свинины лучше брать на фарш

Для фарша, как и для шашлыков, лучше брать шею или лопатку.

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