Одно из самых популярных зимних блюд, которое отлично подойдет к картошке или каше - хрустящая и ароматная квашеная капуста.

С наступлением холодов многим хочется есть побольше овощей, однако огурцы и помидоры "взлетают" в цене из-за сезонности, а вот капуста дорожает не так сильно. Именно поэтому опытные хозяйки квасят капусту, ведь эта закуска очень быстро и легко готовится, а также не требует больших затрат.

В этой статье вы узнаете, что добавить в квашеную капусту, чтобы она было сочной и хрустящей, а также нужна ли рябина в квашеной капусте. Оказывается, не все специи и дополнительные ингредиенты удачно подчеркнут вкус капусты, есть такие "добавки", которые напрочь испортят закуску.

Рябина - добавлять в капусту или нет

Сама по себе рябина имеет горьковатый вкус, который мало кому понравится. Однако если добавить ягоды в капусту, то закуска получится очень необычной и понравится тем, кто любит небольшую остроту и пикантность.

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Квашеная капуста с рябиной, что нужно:

3 кг капусты,

3 моркови,

150-200 гр рябины,

2 зеленых яблока,

3 столовые ложки соли.

Нашинкуйте капусту, натрите морковь и нарежьте тонкими ломтиками яблоки. Удалите хвостики на ягодах рябины. Хорошенько посыпьте капусту солью. После этого возьмите банку подходящего размера и утрамбуйте туда капусту с морковью, чередуя их со слоями ягод и ягод. Добавлять воду или рассол не нужно. Секрет в том, что капусту нужно сильно сжимать, тогда она выделит сок и его будет достаточно для запуска процесса брожения. Такая квашеная капуста в банке без рассола хранится в холодильнике или в прохладном месте, время от времени капусту нужно прокалывать деревянной шпажкой, добираясь до самого дна банки.

Квашеная капуста рецепт быстрого приготовления

Если же вы не любите остроту, а квашеная капуста в банке без рассола, как вам кажется, должна быть сладковатой, стоит попробовать другой рецепт. Если вы до сих пор сомневаетесь, нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту, то вы просто никогда не пробовали эту вкуснятину. Такая квашеная капуста - как у бабушки - этот вкус вы не забудете никогда.

Капуста, квашеная в банке с сахаром, получается очень хрустящей и быстро готовится. Для такого рецепта вам понадобятся:

2 кг капусты,

2 моркови,

1-2 чайные ложки сахара,

соль по вкусу.

Приготовление не занимает много времени: нашинкуйте капусту, натрите морковь и плотно утрамбуйте овощи в банку, пересыпая их сахаром и солью. После этого капусту нужно поставить под гнет, периодически прокалывать все содержимое банки шпажкой или ножом.

Рецепт квашеной капусты с водой

Считается, что самый правильный рецепт квашеной капусты - это вариант без добавления воды. Однако существует также другой рецепт приготовления капусты. Он подходит для старой капусты, которая может дать слишком мало сока, из-за чего она потемнеет и не заквасится. Многие не знают, какие специи можно добавлять в квашеную капусту, а потому проводят эксперименты и получают отвратительную закуску. Следуйте уже проверенным рецептам, откажитесь от лишних добавок.

Квашеная капуста рецепт с водой - что нужно:

примерно 2 - 2,5 кг капусты,

2-3 средних моркови,

немного душистого перца и семян укропа.

Для приготовления рассола растворите в литре воды 3 ложки сахара и 2 ложки сахара, прокипятите полученный рассол и обязательно его остудите. Затем нашинкуйте капусту и морковь, плотно "набейте" ими банку, пересыпая специями. После этого заливайте капусту холодным рассолом и ждите 2-3 дня. Горлышко банки нужно накрыть марлей, а саму емкость лучше поставить в миску или таз, чтобы вода, которая начнет стекать в процессе закваски, не испачкала все вокруг.

Также рассказываем, кому нельзя есть квашеную капусту. Эта закуска опасна для людей с проблемами ЖКТ. Помимо этого, избыток соли в капусте может привести к задержке жидкости в организме, из-за чего появляются отеки и может резко подняться давление.

Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, как обогреть комнату без электричества и газа бесплатно.

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