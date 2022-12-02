Чем обогреть квартиру зимой без электричества, если у вас есть газовая плита - узнайте в материале УНИАН.

РФ регулярно обстреливает критическую инфраструктуру украинских городов - из-за этого люди вынуждены жить без света и отопления. В таких условиях приходится находить способы обогрева помещений подручными методами. УНИАН выяснил, как выжить в квартире без отопления и не замерзнуть.

Ранее мы говорили о том, как сделать обогреватель своими руками без электричества.

Как согреть квартиру с помощью газовой плиты и кирпича - лайфхак

Если у вас в квартире отключили свет, но все еще присутствует газ - вы можете воспользоваться народным методом. Его стоимость - около двадцати гривен, а то и совсем равна нулю.

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Механика действий простая:

возьмите один огнеупорный кирпич и положите его на конфорку;

включите минимальный огонь, а через 2-3 минуты увеличьте нагрев.

Класть кирпич на конфорку нужно "длинной" стороной к себе, а огонь прибавлять постепенно. Так кирпичи будут нагреваться, отдавая тепло в помещение. Важно понимать, что несмотря на доступность такого метода, он может таить в себе опасность - открывайте окна на проветривание, если используете кирпич, как печку, иначе рискуете угореть.

Как обогреть квартиру без центрального отопления чайником

Если вам не нравится лайфхак с кирпичом или вы считаете метод недостаточно действенным - можно воспользоваться обычным чайником. Налейте в него воду и поставьте на огонь - теплый пар из носика чайника обогреет комнату и повысит температуру в ней на несколько градусов. Таким же образом можно использовать любую другую емкость с водой - кастрюлю или сотейник.

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