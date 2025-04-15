Эксперт поделилась удивительным способом, как отбелить кухонные полотенца, а также белые футболки, носки и тюль без применения белизны и агрессивных химических отбеливателей.

Белая одежда со временем теряет свой блеск и выглядит тусклой и неаккуратной после нескольких стирок. Но ей можно вернуть былой шик, если знать одну хитрость. Как отбелить белые вещи от серости с помощью одного дешевого продукта, рассказал британский эксперт Найджел Бирман.

Напомним, ранее мы рассказывали, что добавить в стиральную машину, чтобы полотенца были мягкими после всего одной стирки.

Как отбелить вещи без отбеливателя

Белая одежда со временем становится не белой, а серой. Иногда кажется, что ее проще выбросить или же, в последней попытке вернуть ее к жизни, попробовать агрессивные химикаты, но это не всегда лучший способ решить проблему. По словам эксперта по удалению пятен Найджела Бирмана (Nigel Bearman) из Daily Poppins, есть гораздо более простое и доступное решение, к тому же дешевое, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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"Лимонный сок - это натуральное чистящее средство с антибактериальными свойствами, а значит, он эффективно справляется с пятнами и убивает любые бактерии. Он не только эффективно очистит вашу одежду, но и придаст ей мягкость и потрясающий запах", - говорит эксперт.

Поэтому, если вы до сих пор ломаете голову, как отбелить белую футболку, специалист советует сделать следующее:

выжать сок из одного лимона;

смешать с ведром горячей воды (это 8-10 л);

погрузить белые вещи в воду и оставить на один-два часа.

Периодически следует проверять, как они отстирываются, а затем постирать все, как вы это делаете обычно.

По словам эксперта, кислота, содержащаяся в лимонном соке, действует подобно натуральному отбеливателю, уничтожая грязь и пятна без использования синтетических добавок. Это не только экономит деньги, но и является экологичной альтернативой обычным средствам - сок лимона более бережно относится к тканям и будет отличным решением, как отбелить тюль в домашних условиях или, к примеру, как отбелить бюстгальтер.

Можно вывести даже особо стойкие пятна - например, перед тем, как отбелить белые носки, Найджел рекомендует смешать сок с поваренной солью и аккуратно потереть участок перед стиркой. Сушка же белых вещей на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами еще больше усиливает отбеливающий эффект - ультрафиолетовые лучи действуют как естественный отбеливатель.

Кстати, помимо стирки, лимонный сок известен как универсальное средство для чистки и дезинфекции. Попробуйте смешать его с водой, чтобы получить универсальное чистящее средство:

нужно смешать равные части лимонного сока и воды в бутылке с распылителем;

используйте его на любой поверхности в доме.

Оно хорошо расщепляет жир и грязь без применения агрессивных химикатов.

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