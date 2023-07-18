Дарить цветы мужчине можно, при чем в независимости от его возраста.

В нашем обществе не принято дарить мужчинам букеты. Считается, что цветы преподносят только женщинам, но это лишь стереотип. Представители сильного пола также могут оценить по достоинству красоту природы. Многие мужчины признаются, что были бы не против принять букет в честь праздника.

Мы разобрались, можно ли дарить цветы мужчине, и какой именно букет лучше выбрать.

Можно ли дарить цветы мужчине - этикет

Эксперты говорят, что дарить цветы мужчине по этикету можно, но желательно сначала узнать его отношение к букетам. Близкому мужчине такой подарок стоит делать в том случае, если вы уверены, что он любит цветы и не оскорбится на такой жест. Если вы дарите мужчине цветы впервые, то лучше делать это непублично и без свидетелей, чтобы его не смутить.

Видео дня

Вот что говорят правила этикета о дарении цветов мужчинам:

если подарок делает женщина, то желательно чтобы мужчина был старше её по возрасту;

если один мужчина дарит цветы другому, то второй рукой следует пожать руку;

повод для подарка должен быть очень важным;

для букета лучше выбрать традиционно "мужские" цветы;

во время дарения букета стоит сказать несколько приятных слов.

Тем не менее не случится ничего страшного, если вы нарушите какое-то правило или подарите букет младшему мужчине. Если вам хочется порадовать цветами любимого мужа, крестника или племянника - смело делайте это не смотря на возраст.

На какой повод подарить цветы мужчине

Если представителям сильного пола и преподносят букеты, то обычно это делают в таких случаях:

Цветы мужчине на день рождения допустимо подарить любому близкому человеку или родственнику, например, папе или дедушке. Перед покупкой букета можно заранее спросить, как он относится к такому подарку.

допустимо подарить любому близкому человеку или родственнику, например, папе или дедушке. Перед покупкой букета можно заранее спросить, как он относится к такому подарку. Цветы руководителю-мужчине часто дарят в связи с повышением, выходом на пенсию или днем рождения.

часто дарят в связи с повышением, выходом на пенсию или днем рождения. Цветы мужчине на юбилей 50 или 60 лет уже стали традицией. Работники цветочных магазинов даже готовят специальные букеты на мужские юбилеи.

50 или 60 лет уже стали традицией. Работники цветочных магазинов даже готовят специальные букеты на мужские юбилеи. Женщины могут подарить цветы мужу или парню на любой радостный повод. Любимому будет приятно получить такой необычный комплимент, и он оценит оригинальность женщины.

Если вы уверены, что мужчине нравятся букеты, то можно вообще не ждать особенного повода, а порадовать его просто так.

Какие цветы подарить мужчине

Во флористике каждое растение имеет уникальное значение в букете. Вот какие цветы можно дарить мужчине:

подсолнухи символизируют веру в себя, оптимизм и стойкость, а также означают привязанность без романтического контекста, поэтому их можно подарить начальнику или родственнику;

символизируют веру в себя, оптимизм и стойкость, а также означают привязанность без романтического контекста, поэтому их можно подарить начальнику или родственнику; розы дарят мужчине как символ верности и любви;

дарят мужчине как символ верности и любви; каллы - одни из самых "мужских" цветов, означают решительность, верность, смелость;

- одни из самых "мужских" цветов, означают решительность, верность, смелость; орхидеи выражают преданность и принципиальность;

выражают преданность и принципиальность; антуриумы известны в народе как "мужское счастье", поэтому являются хорошим выбором для мужского букета;

известны в народе как "мужское счастье", поэтому являются хорошим выбором для мужского букета; тюльпаны и нарциссы символизируют нежность и благодарность за заботу, их жены дарят супругам;

символизируют нежность и благодарность за заботу, их жены дарят супругам; гвоздики и хризантемы означают мудрость и лидерские качества, подходят для подарка начальнику;

означают мудрость и лидерские качества, подходят для подарка начальнику; пионы символизируют домашний уют и родственные узы, их часто включают в букеты для отца или дедушки.

Если вы знаете, что у мужчины есть любимые цветы - можно включить их в букет.

Вас также могут заинтересовать новости: