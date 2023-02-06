УНИАН разобрался, почему пакеты и коробки интересуют котиков больше, чем дорогие девайсы из зоомагазинов.

Иногда вашему котику не нужны все лучшие игрушки из зоомагазинов, когда в квартире есть коробка или пакет. Коты мигом заинтересовываются ими, но почему коты любят сидеть в пакетах?

Ранее мы рассказывали, как отучить кошку царапать обои и мебель, а сегодня раскроем секрет, почему коты любят коробки и пакеты.

Домашние котики почти на 90% лишены своих инстинктов, но скука иногда пробуждает их дикую природу, особенно когда рядом есть коробка, дорожная сумка, чемодан или пакет.

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Почему коты сидят в коробках и пакетах - интересное объяснение

По мнению зоологов, коты воспринимают коробки и сумки как тайник для засады на добычу. Одновременно пакет, который шуршить, они воспринимают как добычу. Именно поэтому кошки иногда борются с пакетом.

Специалисты также подметили, что у котов чувствительное обоняние. Именно поэтому их трудно оторвать от пакета, который только что принесли с улицы. А от дорожной сумки, которую привезли из путешествия, кот будет в восторге. В большинстве случаев домашний кот спрячется в сумку и будет долго нюхать ее запах.

Иногда кошки ведут себя странно с пакетами. Владельцы пушистых иногда задумываются, почему кошки любят облизывать пакеты. Объяснение крайне элементарное, ведь они чувствуют запах того, что хранилось в нем. Если в пакете были какие-то вкусности, котик почувствует их и захочет попробовать на вкус, поэтому и облизывает.

Кстати, интересный факт - сельские коты проявляют меньший интерес к пакетам и коробкам. Они много времени проводят на улице, поэтому не скучают. Домой такие котики приходят поесть и переночевать.

Можно ли кошке играть с пакетом и коробкой - будьте внимательны

Ветеринары говорят, что можно, ведь это безопасные игрушки, если вы следите за процессом. Впрочем, будьте осторожны с полиэтиленовыми пакетами. Котик может проглотить его частицы и навредить своему пищеварению.

Почему коты любят грызть коробки - реальная причина

Ветеренары советуют насторожиться, если у вашего любимца появился интерес к несъедобным предметам. В некоторых случаях это может свидетельствовать об извращенном аппетите кота. Таким способом кот может реагировать на стресс, недостаток витаминов, проблемы со здоровьем или желание привлечь к себе внимание.

Нередко специалистов спрашивают, как отучить кошку грызть пакеты или коробки. К этому стоит подойти комплексно. Во-первых, уберите из поля зрения животного пакеты, коробки и другие предметы, которые она грызет, проследите за изменением ее поведения в этот период. Во-вторых, обратитесь к ветеренару. Возможно, котику нужны успокоительные или комплекс витаминов.

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