Когда кошка дерет мебель или стены, у этого есть несколько причин - как физиологические, так и психологические. Главное - не ухудшить ситуацию.

Существует несколько причин, почему коты начинают драть диван и стены. И разобравшись в этих первопричинах, можно начинать решать вопрос, как отучить кошку царапать обои и мебель.

Ранее мы уже давали несколько универсальных советов, как приучить кота к лотку и уберечь диван и тапочки.

Почему кошка дерет обои

Когда кошка дерет мебель или стены, у этого есть несколько причин. Одни сугубо физиологические, другие же - психологические и поведенческие.

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В основе первых лежит естественная потребность животного в защите себя и территории. Кошке нужны острые когти, а поскольку в квартире нет природных "точилок", например, деревьев, в ход пойдут другие предметы, напоминающие кошке о дикой природе.

Еще к физиологическим причинам относят борьбу за территорию - царапая стены или мебель, кот оставляет свой личный запах, сигнализирующий другим животным, что "место занято". Происходить такое может, если у вас, или даже у соседей, появится другое животное. И в конце концов, стачивание когтей - это неплохая гимнастика для кошачьего позвоночника.

А вот к психологическим причинам относится сильный стресс. К нему может привести переезд, появление в квартире других животных, рождение ребенка, ремонт… В общем, стрессуют кошки дай Боже! Также к психологии относится борьба за территорию.

Что касается поведенческих причин, тут можно выделить три фактора:

Первый - привычка. Если кот до того, как оказался у вас, всю жизнь до этого драл обои, то почему бы ему не продолжить? Отучить от этой привычки может оказаться сложнее, чем воспитать с нуля.

Второй - слишком рано котенка отлучили от матери. Он не успел перенять основы поведения в мире и будет руководствоваться природными инстинктами.

Третий - да просто потому что. Обиделась кошка на вас за что-то, или она просто в ус вас не ставит и любит наблюдать, как вы бегаете, суетитесь вокруг разодранных вещей.

Так давайте попробуем разобраться, как сделать так, чтобы кошка не драла обои и мебель.

Как отучить кошку царапать мебель и обои

Если кошка дерет обои из-за физиологических причин, то бесполезно ругать ее или наказывать. А если из-за психологических - нужно снизить или вообще убрать факторы, которые влияют на поведение животного.

Самый базовый способ отучить кошку царапать обои и мебель - купить ей когтеточку. Наиболее универсальными вариантами являются вертикальные или угловые столбики с джутовым канатом. Также следует присмотреться к точилкам, обшитым сизалевым волокном, которое наиболее похоже на текстуру древесины. Еще можно глянуть на обшитые ковролином предметы.

Когтеточка должна быть выше животного, стоящего на задних лапках, и устойчивой. Ставить ее лучше в местах, которые больше всего страдают от когтей вашего любимца. Следует учитывать, если животных в доме несколько, у каждого должна быть своя когтеточка. Зачем им лишние стрессы?

Чтобы кошка перестала драть обои и переключилась на когтеточку, нужно показать ей, как этим пользоваться - поднести животное и провести его лапой по поверхности. Это нужно будет повторить несколько раз. Также нужно хвалить кота и давать вкусняшку, когда он точит когти правильно. Привлечь внимание кошки к когтеточке также помогут приклепленный к ней кусок обоев, либо обработка специальным спреем, например, валерианкой или кошачей мятой.

Если кошка дерет мебель или стены, и упорно не хочет пользоваться когтеточкой, стоит попробовать обработать "запрещенные" поверхности специальными средствами, которые можно купить в зоомагазине. Цитрусовые, черный перец, полынь - очень неприятные ароматы для кошек и, обычно, нормально воспринимаются человеком. Также можно использовать разбавленные в воде уксус или духи. Однако, такую обработку придется проводить очень часто. И не стоит делать это сразу во всех местах - лишний стресс от неприятного для кошки запаха лишь усугубит ситуацию.

Кошку можно попробовать дрессировать (если она еще не выдрессировала вас). Некоторые породы кошек вполне реагируют на обучение, которое применяют к собакам. Но в большинстве случаев дрессировка состоит в формировании у кошки негативных ассоциаций. Как только питомец захочет поцарапать обои или диван, можно громко хлопнуть в ладоши, брызнуть в него водой… В общем любое неприятное, но безболезненное воздействие - через несколько раз она запомнит. Лишь бы не припомнила...

Более радикальный способ отучить животное драть диван - постричь ей когти. Если вы не уверены, что сможете сделать это правильно - лучше обратиться к специалисту. Делать эту процедуру следует дважды в месяц с помощью когтереза. Отрезать нужно только кончик, если задеть дальше - пойдет кровь.

Также существуют специальные защитные колпачки на когти, сделанные из силикона, мягкого пластика или резины. Поначалу они не понравятся животному, но за несколько дней привыкнет. Их нужно ориентировочно раз в месяц менять - они сами отпадают, когда коготь отрастет. Но они могут отпасть по одному и раньше, так что придется постоянно проверять, на месте ли они. Стоит учитывать, что у кошки может быть аллергия на тот же силикон, поэтому если есть проявления - этот способ отучить кошку драть мебель и стены не поможет.

В любом случае, если кошка дерет мебель, нужно быть терпеливым и последовательным, пробовать разные когтеточки и быть аккуратным с некоторыми методами. Что точно нельзя делать, чтобы заставить кота перестать драть диван - применять физическое воздействие - кошки не поймут, почему их наказали и перестанут доверять своему хозяину.

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