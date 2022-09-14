Если человек опытный владелец кошек, то этим поведением его не удивить, поскольку он знает, что коты считают необходимым тыкать своей задницей в лицо владельца.

Владельцы котов неоднократно сталкивались с ситуацией, когда к ним подходит их любимец и незатейливо сует зад в лицо, пока те, например, сидят на диване.

Сначала человеку кажется, что кошка случайно так сделала, но потом ситуация повторяется и становится ясно, что кот сует зад в лицо человеку не случайно.

Если человек опытный владелец кошек, то этим поведением его не удивить, поскольку он знает, что коты считают необходимым тыкать своей задницей в лицо владельца.

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Когда кошка поворачивается задом к хозяину – это нормальное их поведение и этому есть несколько логических причин. Кошки думают, что когда поворачиваются задом к лицу, это жест благосклонности к своему хозяину. Таким образом они приглашают к общению.

То есть, если ваша кошка регулярно подставляет свой зад к лицу, то считайте это комплиментом и признаком дружеского отношения. Когда кошка ложится попой к лицу, то показывает, насколько она вам доверяет, она знает, что вы не причините ей вред, знает, что вы защитите ее, если приблизится внешняя угроза.

Коротко, если вы задавались вопросом почему кот поднимает попу к вашему лицу - ответ прост это дружеское поведение, а не оскорбление.

Возможно, что после того как кот покажет свой зад, он подставит живот. Ответ на вопрос почему кошка подставляет живот, тоже очень прост - она как будто говорит - погладь, прояви ласку.

Как сообщал УНИАН, владельцы котов часто сталкиваются с проблемой - коты "ходят" в неположенном месте. Могут сделать свои дела мимо лотка или прямо на диван. В таком случае нужно действовать быстро и, соблюдая правила.

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