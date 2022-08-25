Что делать, если кот расслабился в неположенном месте, и чем можно удалить запах кошачьей мочи - узнайте в материале УНИАН.

Владельцы котов часто сталкиваются с проблемой - коты "ходят" в неположенном месте. Могут сделать свои дела мимо лотка или прямо на диван. В таком случае нужно действовать быстро и, соблюдая правила. УНИАН расскажет, чем можно вывести запах кошачьей мочи с ковра или мебели.

Ранее мы говорили о том, как убрать неприятный запах в ванной.

Как избавиться от запаха кошачьей мочи народными средствами - советы

Первое и главное правило - если вы заметили, что домашний любимец "сходил" мимо лотка, то убирать нужно сразу. Чем дольше кошачья моча остается на предметах интерьера, тем больше она в них впитывается и тем сильнее запах.

Более того, засохшее пятно вы потом не увидите, а неприятный аромат останется. И это обстоятельство спровоцирует кошку на повторный эксперимент с вашей нервной системой.

Именно поэтому важно действовать быстро и соблюдать правильную последовательность действий.

Убирайте лужу сразу

Сначала вам нужно вытереть лужу насухо тряпкой или бумажными полотенцами. Если от кота пострадал ковер, то несколько раз нажмите на пятно тряпкой - так у вас получится быстрее впитать жидкость. Ни в коем случае нельзя тереть или размазывать пятно. Если оно уже засохло, то сбрызните водой и тогда нажимайте.

Наносите моющие на пятно

Вы можете приобрести специальные средства для очистки мебели (продаются в зоомагазинах) или взять обыкновенные моющие.

ВАЖНО: в составе таких чистящих должны быть энзимы - они быстро выводят кошачий фермент из мочи и устраняют запах.

Нанесите моющее на пятно и оставьте до полного высыхания - в общем, действуйте по инструкции от производителя. Скорее всего, этого хватит, чтобы убрать неприятный аромат.

Используйте соду, перекись или уксус

Указанная продукция отлично подойдет, если у вас под рукой нет никаких средств с энзимами. Смешайте 1.5 стакана воды и 1.5 стакана уксуса, а затем полейте раствором пятно. Через 3-5 минут промокните его бумажными полотенцами или тряпкой, потом посыпьте содой.

После этого разведите 1 ч.л моющего средства для посуды в 100 мл перекиси. Нанесите смесь поверх соды и тщательно потрите щеткой. Все, что вам останется - это подождать несколько часов, пока смесь не высохнет. Когда это произойдет, пропылесосьте ковер и всё.

Попробуйте найти марганец

Альтернативное средство для борьбы с пятнами и запахом от кошачьей мочи, которое, увы, непросто купить в аптеке. Если вам всё-таки удастся раздобыть марганцовку, то приготовьте слабый раствор и полейте им пятно. Главное - следить, чтобы кристаллы растворились, иначе потом вам придется выяснять, как отмыть марганцовку от ковра.

ВАЖНО: ни в коем случае не используйте нашатырь и хлорку - в этих средствах содержится аммиак. Во-первых, они могут испортить ваши вещи, во-вторых, если кошка почувствует запах нашатыря, она точно "сходит" в неположенное место повторно.

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