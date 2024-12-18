Есть несколько причин, почему колбасу режут по диагонали, а не ровно.

Вы никогда не задумывались, зачем колбасные изделия нарезают под некоторым углом? Принято считать, что так она выглядит красивее - и это отчасти правда, но не только поэтому. Рассказываем, почему колбасу режут под углом и как правильно ее резать, чтоб было вкуснее.

Почему колбасу нарезают наискосок

Начнем с того, что по диагонали принято нарезать копченые колбасные изделия. Колбаса-"варенка" - это по сути однородная масса, ее можно резать под прямым или косым углом, на вкусе это никак не отражается. Но вот копченую колбасу, которую делают из измельченного мяса, правильно резать наискосок. И вот почему:

колбаса, которую нарезали под углом, всегда имеет более привлекательный вид, ее можно лучше рассмотреть, поэтому нарезанные именно таким образом колбасы помещают на витрины магазинов;

косые ломтики колбасы лучше сохраняют форму и не разваливаются, даже если они тончайшие – это опять-таки отсылка к эстетике;

некоторые копченые колбасы после термообработки становятся более жесткими и плотными, поэтому их легче нарезать как раз под углом.

Но и это не все - нарезка, оказывается, отражается на вкусе копченостей.

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Вот как правильно резать колбасу под углом, чтобы раскрыть ее вкус:

полукопченую колбасу (тонкие "батоны") предпочтительнее нарезать под углом 35-40 – благодаря такой нарезке она не только выглядит эстетичнее и больше в диаметре, но и раскрывает свой вкус;

сырокопченую колбасу режут тонкими пластинками под еще большим углом - не менее 45 градусов - как уже говорили, это значительно облегчает процесс самой нарезки, так как такие колбасы очень плотные, и, как и в случае с полукопчеными изделиями, тончайшие ломтики лучше позволяют оценить вкус колбасы.

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