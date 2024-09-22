Клипсы для колбасы имеют одну полезную функцию, но о ней многие даже не догадываются.

Иной раз с копченой колбасы или колбасного паштета трудно снять пленку, как ни старайся - вместе с ней часто отслаивается и съедобная часть. Оказывается, сам производитель побеспокоился о том, как легко снять пленку с колбасы - просто, вероятно, забыл нам об этом сказать.

Что такое клипса на колбасе и зачем она нужна

Металлические клипсы в первую очередь предназначены для того, чтобы сохранить форму изделия, а также его свежесть. Есть и те, кто полагает, что клипса прилеплена, чтобы добавить веса, и поэтому часто просят продавцов при покупке ее срезать. Но этого делать не стоит: по той причине, что с помощью этой самой клипсы можно легко очистить колбасу от пленки.

Как легко снять пленку с колбасы:

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срезать клипсу с одного конца;

взять мясное изделие и начать подкручивать ее за клипсу с другого конца.

Такие вращательные движения заставят упаковку скручиваться, выдавливая содержимое наружу из оболочки.

Можно сделать и по-другому: отрезать кусок колбасы, который вы намерены почистить и начать закручивать металлическую клипсу на конце - в некоторых случаях так получается даже проще.

Лайфхак с клипсой работает не со всеми мясными изделиями. Например, салями нужно обернуть бумажным полотенцем, затем смочить его и оставить на пару минут. Некоторые виды сосисок - к примеру, немецкие кнаквурст и меттвурст - следует подержать под теплой водой в течение 10 секунд: она напитает оболочку и снять ее будет проще. У некоторых мясных колбасок и сосисок может быть очень твердая или толстая оболочка - в этом случае колбаску разрезают вдоль, но не дорезают до конца, нужно чтобы снизу оболочка оставалась неразрезанной. Затем содержимое нужно просто аккуратно вынуть, начиная с середины.

Ранее мы рассказывали, какие колбасы можно хранить без холодильника и как их правильно хранить.

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