В этой ситуации вам помогут как средства ухода, так и домашние процедуры.

В течение нескольких лет подряд в мире продолжается настоящий бум на прически, предусматривающие осветление волос. Два-три месяца после окрашивания ваш цвет действительно впечатляет, но с каждым мытьем пигмент вымывается, а осветленные пряди становятся желтыми.

Именно тогда каждую женщину больше всего беспокоит, чем затонировать желтый цвет волос. На самом деле, существует несколько вариантов решения этой проблемы. Обсудим подробнее их.

Что нужно, чтобы убрать желтый цвет волос?

Желтизна волос выглядит крайне неопрятно и делает вашу прическу максимально неухоженной. Самый эффективный способ избавиться от нее - пойти в салон на процедуру тонировки. Мастера советуют тонировать прическу бразильский блонд, балаяж, тотал блонд и другие через каждые 3-4 месяца. Все зависит от регулярности мытья волос и физиологических особенностей.

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Мастер в салоне знает, что нейтрализует желтый цвет, поэтому профессионально решит вашу проблему. Однако, возможность посетить салон есть далеко не у всех и не всегда, особенно в реалиях войны. Не расстраивайтесь, ведь это можно сделать и дома.

Как избавиться от желтого цвета волос в домашних условиях - косметический выбор

В косметических магазинах и маркетплейсах достаточно средств для ухода за осветленными волосами. Вы точно найдете действенное средство, как убрать желтизну волос после осветления.

Эта линейка чаще всего маркируется словосочетанием "Anti-Yellow Effect". Сюда входят как шампуни, так и бальзамы, маски и тому подобное. Вы можете использовать средства комплексно, а можете и отдельно. Например, для очищения кожи головы и волос применяйте свой привычный шампунь, а затем нанесите маску с "Anti-Yellow Effect".

Во время выбора встает вопрос, каким цветом затонировать волосы, чтобы убрать желтизну. Вы можете выбрать оттенок средства, подходящий вашей прическе. Такие маски насыщены цветными пигментами, нейтрализующими желтизну. Средства представлены в разных ценовых категориях, поэтому каждая женщина найдет что-то на свой кошелек.

Если все пряди ваших волос освещены, тогда необходимо выбрать тоник для волос, или осветляющую краску. Они тоже бывают разных оттенков, поэтому вы можете купить их по своему вкусу. Мастера советуют воздержаться от выбора слишком ярких оттенков для тонировки дома, например ярко рыжего. Такую процедуру лучше доверить парикмахеру.

Чем убрать желтизну с волос в домашних условиях - лайфаки

Желтизну с волос убирают и с помощью лайфхаков. Самые смелые женщины готовят средство от желтизны волос с водкой. Для этого нужно:

шампунь - 1 ч. ложка;

кефир – 50 г;

водка - 2 ст. ложки;

яйцо - 1 шт.;

сок лимона - 2 ст. ложки.

Перемешайте все это до состояния маски, нанесите на волосы и накройте пленкой на 40 минут. Затем тщательно смойте с волос. По отзывам женщин, эта процедура достаточно действенная.

Теперь вы знаете, как почистить блонд от желтизны в домашних условиях. Впрочем, стоит помнить, что повредить волосы легче, чем их восстанавливать.

Ранее УНИАН объяснял, как правильно мыть голову пошагово. Сначала нужно расчесать сухие пряди и нанести то средство, которым вы собираетесь мыть голову. Шампуня советуют наносить столько, чтобы его количество было таким же, как диаметр монеты номиналом 5 копеек.

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