Орехи являются очень полезным и питательным перекусом для взрослых и детей. Однако, чтобы почистить каждый орех, нужно много сил и времени.
Расколоть грецкий орех в домашних условиях очень просто, мы приведем вам несколько простых способов, с помощью которых вам удастся быстро почистить грецкие орехи и полакомится ими.
Быстро почистить грецкий орех от шелухи можно орехоколом. Зажмите орех в зубцах орехокола и нажмите на ручку. Этим способом можно чистить грецкие орехи не повредив ядро. Именно поэтому используя орехокол можно колоть грецкие орехи на продажу.
Второй способ быстро очистить орехи от шелухи - молоток. Однако предупреждаем, что при таком способе ядро ореха может запросто повредиться.
Также очистить грецкие орехи от шелухи можно ножом. Просуньте лезвие ножа в отверстие между скорлупками и немного проверните его. На выходе у вас получится цельное ядро.
Если скорлупа ореха твердая, то ее можно поддать термической обработке: замочить орехи в кипящей воде, и после того, как она остынет, шелуху можно будет расколоть вилкой. Еще один способ - замочить орехи в растворе из 2 столовых ложек соли и литра воды. Орехи поместить в него на 30-40 минут. После просушки на ткани расколоть скорлупу ножом.
Если вы не знали, как очистить грецкие орехи в микроволновке или духовке, этот совет может пригодиться: выложите орехи на противень или поместите в микроволновку на 15-20 минут. После их остывания скорлупа станет хрупкой и от нее будет легко избавиться.
Также очистить орехи от кожуры можно, положив ядра ореха в кастрюлю, залив кипятком и оставив на 15 минут. В процессе большая часть кожуры отстанет от ядра ореха сама, а оставшиеся фрагменты можно убрать уже руками.
Второй способ - ядра орехов положить на противень и поместить в разогретую до 200 °C духовку. Через 15 минут достаньте их из духовки и потрите руками или просейте на сите, чтобы кожура отслоилась.