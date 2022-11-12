Очистка грецких орехов от скорлупы является очень затратной по времени и силам, однако есть способы упростить эту задачу.

Орехи являются очень полезным и питательным перекусом для взрослых и детей. Однако, чтобы почистить каждый орех, нужно много сил и времени.

Расколоть грецкий орех в домашних условиях очень просто, мы приведем вам несколько простых способов, с помощью которых вам удастся быстро почистить грецкие орехи и полакомится ими.

Быстро почистить грецкий орех от шелухи можно орехоколом. Зажмите орех в зубцах орехокола и нажмите на ручку. Этим способом можно чистить грецкие орехи не повредив ядро. Именно поэтому используя орехокол можно колоть грецкие орехи на продажу.

Видео дня

Второй способ быстро очистить орехи от шелухи - молоток. Однако предупреждаем, что при таком способе ядро ореха может запросто повредиться.

Также очистить грецкие орехи от шелухи можно ножом. Просуньте лезвие ножа в отверстие между скорлупками и немного проверните его. На выходе у вас получится цельное ядро.

Если скорлупа ореха твердая, то ее можно поддать термической обработке: замочить орехи в кипящей воде, и после того, как она остынет, шелуху можно будет расколоть вилкой. Еще один способ - замочить орехи в растворе из 2 столовых ложек соли и литра воды. Орехи поместить в него на 30-40 минут. После просушки на ткани расколоть скорлупу ножом.

Если вы не знали, как очистить грецкие орехи в микроволновке или духовке, этот совет может пригодиться: выложите орехи на противень или поместите в микроволновку на 15-20 минут. После их остывания скорлупа станет хрупкой и от нее будет легко избавиться.

Также очистить орехи от кожуры можно, положив ядра ореха в кастрюлю, залив кипятком и оставив на 15 минут. В процессе большая часть кожуры отстанет от ядра ореха сама, а оставшиеся фрагменты можно убрать уже руками.

Второй способ - ядра орехов положить на противень и поместить в разогретую до 200 °C духовку. Через 15 минут достаньте их из духовки и потрите руками или просейте на сите, чтобы кожура отслоилась.

Вас также могут заинтересовать новости: