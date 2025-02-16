Не все знают, нужно ли сливать воду с бойлера когда им не пользуешься.

Бойлер давно стал одним из обязательных приборов дома, поскольку позволяет не зависеть от перебоев с горячей водой. Мало кто задумывается, но даже эта техника требует определенного ухода - ее нельзя просто повесить и забыть о ней до поломки.

Сегодня мы рассмотрим - надо ли сливать воду с бойлера, в каких случаях это делают и как правильно сливать воду с бойлера.

Когда нужно сливать воду с бойлера

Начнем с того, нужно ли сливать воду с бойлера при длительном отключении. Если прибор находится в жилище, которое долго будет пустовать, то это решение предотвратит замерзание с дальнейшим повреждением бака.

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Кто-то может усомниться в том, нужно ли сливать воду с бойлера если не пользуешься или все же оставить его и не трогать. Однако это может не только привести к поломке прибора. Вода будет застаиваться и неприятно пахнуть, внутри будет накапливаться осадок и так сложнее контролировать давление в системе.

Также можно заняться профилактическим обслуживанием - слить воду, чтоб промыть бойлер внутри. Это предотвращает возникновение накипи и коррозии, продлевает сроки работы. Закономерно, что для проведения ремонта воду также сливают.

Как сливать воду с бойлера

Теперь, когда определились, зачем сливать воду с бойлера, рассмотрим сам процесс.

В первую очередь отключаем его от сети, перекрываем подачу холодной воды и оставляем бойлер остывать. Это нужно, чтоб не получить ожоги и безопасно все слить.

В это время можно подготовить емкости, в которые будете сливать воду.

На всякий случай потрогайте бак, чтоб быть уверенными, можно ли сливать воду с бойлера. Он должен быть холодным. Далее выбирайте тот способ который вам подходит.

Во-первых, воду можно сливать через клапан. Для этого открывается кран горячей воды на смесителе, чтоб обеспечить поступление воздуха в бак. Затем к сливному отверстию предохранительного клапана подсоединяем шланг, а второй конец опускаем в емкость, раковину или ванну.

Плавно открываем предохранительный клапан и сливаем воду. Этот способ подойдет не всем, поскольку главная цель этого отверстия сбрасывать избыточное давление и у него может быть слишком маленький диаметр. Из-за этого процесс может растянуться надолго.

Во-вторых, можно для слива воды использовать смеситель. Отсоединяем гибкий шланг под холодную воду, подсоединяем туда шланг для слива воды, конец которого убираем в емкость для слива. Затем открывает горячую воду на смесителе и сливаем. Тут нужно быть осторожными, так как в процессе может разбрызгиваться вода.

В некоторых моделях есть специальный сливной кран. С ним вообще все просто - подключаете к нему шланг и сливаете воду через него.

Самый простой способ - это вызвать сантехника, который сам осмотрит прибор и спустит с него воду.

Ранее УНИАН рассказывал, какую температуру выставить на бойлере.

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