Сварится овощ примерно через 30-40 минут и, если не знать всех тонкостей, он станет мягким и утратит свой цвет.

Вкус салатов целиком и полностью зависит от качества продуктов. Поэтому важно знать, как варить свеклу, чтоб она не растеряла своего цвета и не изменила консистенцию.

Как правильно варить свеклу - пошаговая инструкция

Начните с того, чтобы тщательно вымыть свеклу под проточной водой. Кожуру не счищайте, чтобы предотвратить вытекание сока во время варки.

Положите свеклу в кастрюлю и влейте достаточно воды, чтобы покрыть ее. Можно добавить немного соли для улучшения вкуса. Поставьте посуду на средний огонь и доведите воду до кипения. После уменьшите огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой.

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Варите свеклу около 40 минут. Время варки зависит от размера и сорта свеклы, поэтому проверяйте ее на готовность. По окончании приготовления снимите ее с огня и слейте воду.

Теперь отдельно рассмотрим, как сварить свеклу, чтобы она была мягкой, но и при этом не утратила свой цвет.

Как варить свеклу, чтобы она не была водянистой

Для начала важно правильно выбрать. Плод должен быть среднего размера, с гладкой кожурой и без повреждений. Тщательно вымойте его под проточной водой, но не обрезайте корешки и хвостики, чтобы сохранить целостность овоща. Как варить свеклу в кастрюле? Выберите посуду с утолщенным дном и добавьте столько воды, чтоб она полностью покрыла овощ.

Мало кто знает, что нужно добавлять в воду при варке свеклы. В этом поможет небольшое количество уксуса или лимонного сока. Также стоит всыпать соль для вкуса.

Сварится овощ примерно через 30-40 минут. По истечении этого времени проверьте готовность свеклы с помощью ножа - овощ должен стать мягким, но не "мочалистым". После этого достаточно остудить ее и можно приступать к готовке.

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