Рассказываем, можно ли стирать подушки в стиральной машинке и как правильно это делать.

Подушки, как и другие спальные принадлежности важно периодически стирать, чтобы они не становились разносчиками бактерий. Не все хозяйки знают, можно ли стирать подушки в стиральной машине и как это правильно делать, чтобы избежать деформации изделий. УНИАН разобрался и готов поделиться.

Можно ли стирать перьевые подушки в стиральной машине

Не все владельцы таких спальных принадлежностей знают, как стирать перьевые подушки в машинке автомат, а также те, что наполнены пухом. Очищать их в машинке можно, но не чаще двух раз в год, иначе наполнитель собьется в ком. Чтобы перья и пух остались мягкими и упругими, запишите себе правила, как стирать пуховые подушки и изделия из перьев:

перед стиркой выбить от пыли;

использовать гель для стирки или мыльный раствор;

класть в барабан теннисные шарики или специальные мячики;

ставить температуру не выше 40 градусов.

Важно понимать не только то, на какой программе стирать подушки из пуха и перьев, а и обязательно запомнить, что для таких изделий нельзя включать автоматический отжим - из-за него перья могут сломаться, а подушка станет жесткой. После стирки отжимать лучше вручную, а во время сушки периодически переворачивать и взбивать.

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Сохнут перьевые и пуховые подушки быстрее всего летом, поэтому и очищать их таким способом лучше в жаркую пору. Но если вы переживаете о том, можно ли стирать пуховые подушки зимой - это не запрещено, но оптимальнее отдать в химчистку.

Можно ли стирать синтепоновые подушки

Перед тем как стирать подушки из холлофайбера, синтепона, синтепуха или полиэстера, важно понимать, что такие изделия наименее требовательны. Понять, как стирать синтепоновые подушки, нетрудно - они могут быть постираны в СМА с учетом определенных правил.

Предлагаем общие рекомендации, как стирать подушки из синтепона и других синтетических материалов:

выбирать программу "шерсть" или "деликатная стирка";

использовать жидкие гели и шампуни;

ставить высокие обороты (до 800 вращений);

устанавливать температуру до 40 до 60 градусов.

Что касается того, как стирать подушки с синтетическим наполнителем, если на этикетке нарисован тазик с руками - в таком случае для вашего изделия рекомендована исключительно ручная стирка. Машинку-автомат использовать нельзя.

Можно ли стирать ортопедические подушки в стиральной машине

Производители говорят, что большинство подобных моделей вообще не нуждаются в стирке - особенно те, что сделаны из мемори-пены. Это современный материал, не накапливающий пот и пыль - вы можете спокойно пользоваться такой подушкой несколько лет. Если отправить ее в машинку, то структура изделия начнет разрушаться и терять свои свойства.

Единственное, что с ортопедическими подушками можно и нужно делать - это проветривать на улице или на балконе. Также не лишним будет постирать чехлы, следуя инструкции на упаковке. Если вдруг вы использовали изделие без чехла и на нем появилось пятно, то в таком случае инструкция, как правильно стирать подушки, элементарная - просто нанесите на проблемный участок мыльный раствор, потрите губкой, затем промокните тряпкой, смоченной в воде и высушите. Полностью стирать не нужно, тем более в машинке.

Как стирать бамбуковые подушки

Многие люди предпочитают спать на подушках с натуральным органическим наполнителем (хлопком, бамбуком, льном или эвкалиптом). Их можно погружать в СМА, но необходимо знать, как правильно стирать подушки в стиральной машине, чтобы они не потеряли внешний вид и уникальные свойства.

Для бамбуковых подушек нужно выбирать режимы "деликатный" или "шерсть", ставить минимальное количество оборотов и использовать только жидкие гели - никакого порошка. Запомните также, при какой температуре стирать подушки из бамбука лучше всего - максимум 40 градусов.

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