Лучше избавиться от них, иначе у вас всегда будут ссоры и проблемы с деньгами.

Эксперты назвали вещи, которые создают дома негативную энергетику, накапливают ее и приумножают.

Старинные шкатулки и сундуки

Несмотря на то, что большинство таких вещей - красивые и уникальные, дома они чаще всего не используются, а просто собирают пыль и хлам. Лучше вынести такие вещи в гараж, отвезти на дачу или отдать в музей. Они собирают в себе всю энергетику предыдущих хозяев, в том числе и плохую.

Часы

Если часы встали, их необходимо или починить, или выбросить. Часы, которые остановились, будто бы останавливают развитие и заставляют жителей дома/квартиры ходить по кругу.

Именно поэтому у людей, которые хранят такие часы дома, часто бывают ссоры и скандалы из-за одного и того же.

Вещи покойных людей

Если какие-то вещи (одежда, аксессуары, домашние предметы обихода, книги) когда-то принадлежали вашим покойным родственникам, они могут хранить в себе негатив. Если расстаться с вещью вы не можете из-за ее ценности, не храните ее в спальне.

Комнатные цветы

Да, домашние растения также склонны "запоминать" плохие моменты и накапливать их. Наиболее неудачными цветами для дома считаются монстера, диффенбахия, плющ, сансевиерия и кактусы. Если у вас есть какие-то семейные проблемы, лучше от них избавиться, говорит эксперт.

Напомним, косметолог рассказала, чем помыть волосы, если закончился шампунь.

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