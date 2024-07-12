Рассказываем, на каких дровах лучше всего жарить шашлык, а какие могут навредить здоровью.

Многие дачники и туристы знают, что шашлык нельзя готовить на хвойных дровах. Не все, правда, знают, почему, но это действительно так. Объясняем, чем опасна хвоя и на каких дровах нельзя жарить шашлык еще.

На каких дровах нельзя жарить шашлык

Хвойные породы

Все хвойные дрова не годятся для жарки мяса. Все дело в том, что при горении они выделяют смолы и токсичные вещества. Шашлык после такого костра получается несъедобным, а все, что "вышло" из дров, попадает в организм.

Лиственные породы

Не следует жарить шашлык на дровах из акации, рябины, тополя и вяза. Эти деревья впитывают в себя много загрязнений из окружающей среды, а при горении - отдают все нехорошее обратно.

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Старые дрова и стройматериалы

Если дерево долгое время лежало - под дождем, палящим солнцем, на морозе и т.д. - оно не годится для шашлыка. Костер развести можно, но не жарить на нем мясо. Это же касается и стройматериалов, которые могут быть покрыты краской, лаком - при горении из них будет выделяться много вредных веществ.

На каких дровах лучше всего жарить шашлык

Ни для кого не секрет, что на вкус готового шашлыка влияет порода и качество дров. Лучше всего для приготовления мяса на костре подходят фруктовые породы дерева - ветки и сучья. Зола из них дает хороший жар, но вместе с тем они не сильно коптят.

Не забывайте, что шашлык не любит пылающий жар - жарить мясо нужно на тлеющем огне от угля. Тогда он будет равномерно прогревать шашлык и заодно подкоптит его.

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