Эксперты по стирке не против такого метода.

В сети завирусился лайфхак, которые заставляет людей задуматься, правильно ли они стирают, пишет huffpost.com.

Речь идет о методе стирки, при котором колпачок, наполненный моющим средством, бросают в барабан стиральной машины.

Отмечается, что эксперты по стирке не против такого способа.

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"Это совершенно обычное дело. Этот метод отлично подходит для того, чтобы капли моющего средства не попадали на бутылку и полку", - сказала эксперт по уборке Бекки Рапинчук.

Еще один эксперт Патрик Ричардсон отметил, что он также предпочитает использовать такой метод:

"Мне это нравится, потому что он сохраняет бутылку чистой, и мне нравится все, что облегчает жизнь. Я имею в виду, что вы просто бросаете его, он выходит чистым, и вы надеваете его обратно на бутылку".

Вместе с тем Ричардсон предупредил, что большие колпачки лучше не использовать, а также важно проверять, достаточно ли они гладкие, чтобы избежать потенциального повреждения тканей.

Соучредитель и главный операционный директор компании по стирке и химчистке Rinse Джеймс Джун выступил резко против такого метода, заявив, что колпачки для моющего средства предназначены для дозирования, а не для цикла стирки:

"Большинство крышек для моющего средства не рассчитаны на перемешивание в стиральной машине. Они могут треснуть, сломаться, застрять в барабане или фильтре, что может привести к потенциальному повреждению как вашей одежды, так и машины".

Напомним, ранее УНИАН писал, можно ли стирать вещи в холодной воде.

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