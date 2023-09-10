Разбираемся, можно ли солью прочистить трубы в доме.

Забитые трубы - это проблема, с которой каждый хоть однажды сталкивался. Для решения этой ситуации не обязательно покупать магазинные средства, которые могут неприятно пахнуть и рискованно выглядеть.

Зачем засыпать соль в трубы

Соль для прочистки труб может быть такой же эффективной, как готовые химические смеси. Засыпанный стакан соли в раковину может спасти вас, если случился засор. Нужно просто оставить так на полтора часа и пустить очень горячую воду. Если у вас фаянсовая или фарфоровая сантехника, то лучше не экспериментируйте - они не любят кипяток.

Весомый аргумент, для чего сыпать соль в раковину - она прекрасно избавляется от загрязнений и жировых отложений. Выступая в роли дезинфектора, соль также поможет убрать неприятные запахи.

Видео дня

Соль для канализации тоже быть эффективной. Чтобы забыть навсегда о вони из унитаза, нужно в течение недели ежедневно делать следующее:

всыпаем 2 стакана соли;

заливаем 1 л. кипятка;

оставляем на 15 минут;

спускаем воду.

После этого достаточно будет в целях профилактики просто раз в месяц всыпать 1 ст. л. соли в сливное отверстие.

Ранее мы рассказывали, что будет если замочить одежду в соли.

Вас также могут заинтересовать новости: