Разбираемся, почему на картошке появляются зеленые пятна и можно ли есть таки клубни.

Любители картошки часто замечают зеленые пятна на бульбах. Многие люди слышали, что такие овощи нельзя есть. УНИАН разобрался, почему картошка зеленеет, можно ли её есть и какие могут быть последствия от употребления.

Почему картошка зеленая под кожурой

Зеленые пятна на бульбах образовываются из-за воздействия прямых солнечных лучей или хранения в прозрачной упаковке. Под действием солнца в бульбах увеличивается количество токсина соланина. В норме соланин в картофеле есть всегда в небольшом количестве, но в зеленых участках его намного больше. Этот яд нужен картошке для защиты от вредителей. Однако для человека он смертельно ядовит.

Зеленые пятна - не единственный признак повышенного содержания соланина. Токсина также много в сильно проросшем картофеле, поэтому его тоже нельзя есть.

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Можно ли есть зеленую картошку

Врачи однозначно сходятся во мнении о том, что зеленую картошку есть нельзя. Содержание соланина в зеленых участках опасно для здоровья.

Нет однозначного мнения о том, можно ли обрезать зеленый картофель и съесть белую мякоть. Существуют разные данные о том, опасны ли только зеленые участки или весь клубень целиком. Если беспокоитесь о своем здоровье, то лучше от употребления отказаться. И однозначно не стоит давать такую картошку детям.

Что будет если съесть зеленую картошку

При употреблении зеленых пятен картошки есть риск отравления. Симптомы отравления соланином такие:

головная боль;

тошнота;

спазмы в области желудка;

рвота;

утрудненное дыхание;

расширение зрачков;

учащенный пульс;

ощущение холода в конечностях;

в самых тяжелых случаях - судороги; обморок и летальный исход.

Для серьезного отравления нужно съесть около 2 килограммов зеленых плодов за раз, что довольно много. Однако токсин выводится из организма только через сутки, поэтому отравиться можно и на следующий день.

Отравления соланином случаются очень редко, но все же лучше не рисковать. Особенно опасен токсин для детей, ведь они могут отравиться меньшей дозой, чем взрослые.

Можно ли посадить зеленую картошку

Хорошая новость для дачников - сажать зеленую картошку можно! Соланин в клубнях не перейдет в будущий урожай. Кроме того, проверено, что клубни с зелеными пятнами лучше хранятся до весны. Поэтому выбрасывать их не обязательно - отложите для посадки в следующем году.

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