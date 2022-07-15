Что будет, если съесть просроченное мясо и в каких случаях истекший срок годности не означает физическую смерть продукта - узнайте в материале УНИАН.

Приобретая тот или иной продукт, мы всегда обращаем внимание на упаковку, где указан срок годности товара. К сожалению, некоторые магазины "перебивают" дату, чтобы продлить присутствие товара на полке, но даже если мы покупаем свежий продукт, он все равно может отдать Богу душу, лежа в холодильнике.

УНИАН расскажет, можно ли есть молочные продукты после истечения срока годности и поделится списком еды, которую лучше выбрасывать сразу.

Какие продукты можно есть после истечения срока годности - перечень

Эксперты приводят восемь наименований продукции, которая не становится опасной для человека, если у нее истекает срок годности. Ее можно употреблять в пищу, но важно знать некоторые правила:

яйца - при температуре 4°C в холодильнике куриные дары могут "прожить" еще 4-5 недель после окончания срока годности;

- при температуре 4°C в холодильнике куриные дары могут "прожить" еще 4-5 недель после окончания срока годности; хлеб - в холодильнике продержится 5-7 дней, в морозилке - 3-6 месяцев;

- в холодильнике продержится 5-7 дней, в морозилке - 3-6 месяцев; макароны - в большом контейнере и сухом прохладном месте свободно могут храниться год-два после конечной даты употребления;

- в большом контейнере и сухом прохладном месте свободно могут храниться год-два после конечной даты употребления; сухие завтраки - в нераспечатанном виде может храниться 6-8 месяцев после окончания срока годности, в распечатанном - 4-6;

- в нераспечатанном виде может храниться 6-8 месяцев после окончания срока годности, в распечатанном - 4-6; молоко - закрытый пакет сохранит свойства молока в течение месяца после конечной даты срока годности, а открытый - 7-10 дней;

- закрытый пакет сохранит свойства молока в течение месяца после конечной даты срока годности, а открытый - 7-10 дней; йогурт - нераспечатанный "проживет" 3 недели после окончания срока годности, распечатанный - 1 неделю.

Диетологи говорят, что к этому перечню можно отнести мед и арахисовую пасту - как правило, эти продукты хранятся долго в сухом и темном месте, особенно, если они закрыты.

Несмотря на лояльность вышеперечисленных продуктов, особенно внимательными нужно быть с "молочкой" - хранить и употреблять ее дальше можно, только если она не приобрела специфический запах или плесень.

Можно ли есть просроченную колбасу - список запрещенных продуктов

Варианты еды, которые мы описали выше, относятся к неприхотливой продукции, которую можно употреблять после окончания срока годности. Но также есть и товары, не терпящие халатности - если что-то из нижеприведенного списка пропало, то лучше сразу отправить это в мусорку:

мясной фарш - хранится в холодильнике максимум 12 часов 4°C, потом пропадает и становится непригодным для пищи;

- хранится в холодильнике максимум 12 часов 4°C, потом пропадает и становится непригодным для пищи; рыбный фарш - можно хранить в холодильнике два часа или в морозилке два месяца;

- можно хранить в холодильнике два часа или в морозилке два месяца; мягкие сыры - обычно, портятся уже на второй день, становятся липкими и покрываются налетом;

- обычно, портятся уже на второй день, становятся липкими и покрываются налетом; ягоды - свежие хранятся максимум 2 суток, дальше - покрываются темными пятнами, пускают сок, выделяют микотоксины;

- свежие хранятся максимум 2 суток, дальше - покрываются темными пятнами, пускают сок, выделяют микотоксины; овощные соки - в отличие от фруктовых, не содержат кислоты, поэтому быстро прокисают и могут стать причиной тяжелого отравления;

- в отличие от фруктовых, не содержат кислоты, поэтому быстро прокисают и могут стать причиной тяжелого отравления; морепродукты - можно хранить не дольше трех дней, а лучше есть сразу после покупки;

- можно хранить не дольше трех дней, а лучше есть сразу после покупки; колбасы, балыки, буженина - все виды мясной нарезки можно хранить в холодильнике максимум 3-5 дней;

- все виды мясной нарезки можно хранить в холодильнике максимум 3-5 дней; курица, мясо, субпродукты - хранить в холодильнике максимум 3 дня при температуре 0-4°C или готовить сразу после покупки.

Кстати, что касается последнего пункта - диетологи советуют всегда покупать охлажденное мясо, а не замороженное. Так у вас меньше шансов принести домой уже несвежий продукт. Если же все-таки мясо было заморожено, то готовить его нужно сразу после разморозки.

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