Рассказываем, откуда берутся маленькие черные жучки в квартире и почему от них нужно сразу же избавляться.

Появились очень маленькие жучки в квартире черного, коричневого или смешанного цвета? Поверьте, они живут у вас давно, но до этого были личинками и прятались. Это жучки-кожееды - безобидные на первый взгляд, но по факту злостные пожиратели всего, что есть в доме. Кроме этого, они могут кусаться - вот здесь и таится главная опасность. Давайте разберемся, откуда берутся эти жучки, почему они опасны и как с ними бороться.

Откуда берутся маленькие жучки в квартире

Маленькие коричневые жучки, или черные, или со смешанным окрасом, длиной до 1-1,2 см и на вид абсолютно безобидные - так выглядят жуки-кожееды. Они могут появиться даже в идеально чистом доме, а причин их появления может быть несколько:

их могут занести из инфицированного помещения;

принести на обуви или одежде;

они могут сами залететь в окно;

или "заехать" вместе с цветами.

Этих жуков есть более 60 разновидностей, но в домах и квартирах чаще всего живут несколько из них:

Видео дня

шубный (ест человеческую еду);

ковровый (питается пылью и мусором, а личинки - едят мебель и вещи);

музейный (ест картины и бумагу);

цветочный (ест пыльцу);

ветчинный (питается продуктами);

кожеед Смирнова (портит оконные рамы);

зерновой (ест крупы и другие сыпучие продукты).

Черные жучки в квартире обычно можно обнаружить в щелях и под плинтусами, в коврах, матрасах, за обивкой мебели, батареями - то есть, в труднодоступных местах. Но, если взрослый жук летит на яркий свет и его можно таким образом поймать, то личинки кожеедов (длиной до 1,5 см, желтовато-серого цвета с волосками) наоборот - прячутся там, где потемнее. Вот как раз они наиболее опасны.

Чем опасны жучки-кожееды

Кожееды могут стать причиной плачевных последствий. Как уже говорили выше, они не только портят ваше имущество, но еще и кусаются. Но кусаются не сами жучки, а их личинки.

Сами жуки могут вообще ничем не питаться, но личинки жуков в течение нескольких месяцев едят все подряд: кожу, шерсть, мех, дерево, картон, ковры, электропровода, мебель, паркет, обои и т.п. Так как они ничем не брезгуют, то являются переносчиками различных бактерий, возбудителей болезней, яиц паразитов. К примеру, при укусе они могут заразить человека гельминтами или вирусным заболеванием. Укусы их чем-то схожи внешне с укусами клещей, некоторые люди могут даже не заметить, что их укусил кожеед, но если кожа чувствительная, может начаться воспаление и зуд. В худшем случае - инфицирование.

Что делать, если укусил кожеед: после укуса его личинки советуют помыть ранку хозяйственным мылом, смазать перекисью или спиртом и не расчесывать (!).

Как избавиться от маленьких жучков дома

Исходя из вышеизложенного, если у вас дома появились кожееды - от них нужно избавляться. Сделать это можно с помощью народных средств или покупной "химии".

Известно, что жуки и личинки кожеедов не терпят влажности и холода, поэтому им нужно создать невыносимые условия для жизни:

увлажнить воздух и среду - регулярно протирать пыль и мыть полы;

проветрить дом/квартиру, вытряхнуть вещи на свежем воздухе;

пропылесосить места скопления насекомых - бумажный контейнер пылеоса после этого нужно сжечь, а пластиковый или тканевый очистить подальше от дома;

также для истребления кожеедов можно использовать парогенератор;

обработать места обитания кожеедов порошком борной кислоты;

распылить на поверхностях, где живут жуки и личинки, раствор уксуса (1 ст. л. на 1 л воды).

Кроме народных средств, можно использовать инсектициды - например, средства от клопов и моли. Но перед обработкой следует подготовить квартиру или дом:

спрятать все продукты и посуду, убрать вещи и предметы с поверхностей;

вещи (одежду, покрывала, одеяла) нужно вынести на свежий воздух;

пропылесосить и помыть пол.

Обрабатку нужно делать в респираторе и перчатках, после этого - закрыть окна и двери и оставить так дом на 1-2 часа. Затем хорошо проветрить и помыть поверхности, с которыми будут контактировать люди, продукты, посуда и т.п.

Ранее мы рассказывали, чем отмыть чугунную ванну - от желтизны, въевшейся грязи и ржавчины.

Вас также могут заинтересовать новости: