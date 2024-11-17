Появились очень маленькие жучки в квартире черного, коричневого или смешанного цвета? Поверьте, они живут у вас давно, но до этого были личинками и прятались. Это жучки-кожееды - безобидные на первый взгляд, но по факту злостные пожиратели всего, что есть в доме. Кроме этого, они могут кусаться - вот здесь и таится главная опасность. Давайте разберемся, откуда берутся эти жучки, почему они опасны и как с ними бороться.
- Откуда берутся маленькие жучки в квартире
- Чем опасны жучки-кожееды
- Как избавиться от маленьких жучков дома
Откуда берутся маленькие жучки в квартире
Маленькие коричневые жучки, или черные, или со смешанным окрасом, длиной до 1-1,2 см и на вид абсолютно безобидные - так выглядят жуки-кожееды. Они могут появиться даже в идеально чистом доме, а причин их появления может быть несколько:
- их могут занести из инфицированного помещения;
- принести на обуви или одежде;
- они могут сами залететь в окно;
- или "заехать" вместе с цветами.
Этих жуков есть более 60 разновидностей, но в домах и квартирах чаще всего живут несколько из них:
- шубный (ест человеческую еду);
- ковровый (питается пылью и мусором, а личинки - едят мебель и вещи);
- музейный (ест картины и бумагу);
- цветочный (ест пыльцу);
- ветчинный (питается продуктами);
- кожеед Смирнова (портит оконные рамы);
- зерновой (ест крупы и другие сыпучие продукты).
Черные жучки в квартире обычно можно обнаружить в щелях и под плинтусами, в коврах, матрасах, за обивкой мебели, батареями - то есть, в труднодоступных местах. Но, если взрослый жук летит на яркий свет и его можно таким образом поймать, то личинки кожеедов (длиной до 1,5 см, желтовато-серого цвета с волосками) наоборот - прячутся там, где потемнее. Вот как раз они наиболее опасны.
Чем опасны жучки-кожееды
Кожееды могут стать причиной плачевных последствий. Как уже говорили выше, они не только портят ваше имущество, но еще и кусаются. Но кусаются не сами жучки, а их личинки.
Сами жуки могут вообще ничем не питаться, но личинки жуков в течение нескольких месяцев едят все подряд: кожу, шерсть, мех, дерево, картон, ковры, электропровода, мебель, паркет, обои и т.п. Так как они ничем не брезгуют, то являются переносчиками различных бактерий, возбудителей болезней, яиц паразитов. К примеру, при укусе они могут заразить человека гельминтами или вирусным заболеванием. Укусы их чем-то схожи внешне с укусами клещей, некоторые люди могут даже не заметить, что их укусил кожеед, но если кожа чувствительная, может начаться воспаление и зуд. В худшем случае - инфицирование.
Что делать, если укусил кожеед: после укуса его личинки советуют помыть ранку хозяйственным мылом, смазать перекисью или спиртом и не расчесывать (!).
Как избавиться от маленьких жучков дома
Исходя из вышеизложенного, если у вас дома появились кожееды - от них нужно избавляться. Сделать это можно с помощью народных средств или покупной "химии".
Известно, что жуки и личинки кожеедов не терпят влажности и холода, поэтому им нужно создать невыносимые условия для жизни:
- увлажнить воздух и среду - регулярно протирать пыль и мыть полы;
- проветрить дом/квартиру, вытряхнуть вещи на свежем воздухе;
- пропылесосить места скопления насекомых - бумажный контейнер пылеоса после этого нужно сжечь, а пластиковый или тканевый очистить подальше от дома;
- также для истребления кожеедов можно использовать парогенератор;
- обработать места обитания кожеедов порошком борной кислоты;
- распылить на поверхностях, где живут жуки и личинки, раствор уксуса (1 ст. л. на 1 л воды).
Кроме народных средств, можно использовать инсектициды - например, средства от клопов и моли. Но перед обработкой следует подготовить квартиру или дом:
- спрятать все продукты и посуду, убрать вещи и предметы с поверхностей;
- вещи (одежду, покрывала, одеяла) нужно вынести на свежий воздух;
- пропылесосить и помыть пол.
Обрабатку нужно делать в респираторе и перчатках, после этого - закрыть окна и двери и оставить так дом на 1-2 часа. Затем хорошо проветрить и помыть поверхности, с которыми будут контактировать люди, продукты, посуда и т.п.
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