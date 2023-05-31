Будьте уверены, профилактика - самое эффективное средство от моли, а главное, самое простое.

Моль мало того, что, мягко говоря, не очень привлекательное насекомое, так и соседство с ней приносит одни проблемы. Конечно, она вас не покусает, но с легкостью прогрызет дырки в любимой одежде и обивке мебели, а крупы сделает непригодными для употребления. Как найти "гнездо" моли и избавиться от этого вредителя в квартире на долгое время - читайте в материале.

Если вы "отвоююте территорию" у бабочек моли, но она успеет отложить потомство, процесс можно будет повторять до бесконечности. Потому перед тем, как искать, что отпугивает моль, важно убедиться, не завелась ли она у вас, и в случае необходимости - найти, где она может "гнездится", и уничтожить "поселения".

Борьба с молью дома - с чего начать

Если вы заметили, что мотыльки летают по квартире (обычно они активны в ночное время), обязательно осмотрите свои шкафы и ящики. Под пристальным внимание должны быть места, где хранятся крупы и одежда.

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Осматривая места, где хранится одежда, обратите внимание, не появились ли на вещах повреждения. Маленькие дырочки - результат жизнедеятельности личинок моли, питающихся тканью - чаще всего появляются на манжетах, воротниках и вдоль швов. Если обнаружили их - переходите ко второму этапу "расследования" - поиску моли рядом.

Личинки и куколки моли стоит искать в темных углах шкафов и упаковках с продуктами (это может быть мука, какао, крупы, орехи, сухофрукты и многое другое). Личинки моли легко распознать - они крошечные, белого или кремового цвета и похожи на червей, могут оставлять шелковистую паутину или "ниточки" во время передвижения.

Как избавиться от моли в квартире - боремся с вредителем в шкафу

В случае, если обнаружили следы жизнедеятельности моли, место, где они были найдены, необходимо тщательно очистить. Используйте пылесос, также будет необходима тщательная влажная уборка (особое внимание - всем возможным углам, трещинам и щелям). Подробнее о том, что убивает личинки моли эффективно, УНИАН рассказывал ранее.

Зараженную молью одежду в холодное время года можно вынести на балкон, в теплое - отправить в морозилку. Это поможет убить личинки моли. После следует постирать вещи.

Лучшее средство от моли пищевой - как бороться с вредителем на кухне

Самый хороший способ, как избавиться от моли на кухне - найти зараженные продукты и распрощаться с ними. Утилизировать их лучше всего, завернув предварительно в пакет и плотно его завязав. Далее по уже известной схеме - поиск "поселения" моли и тщательная влажная уборка.

Когда очаги заражения вредителем на кухне уже ликвидированы, нужно начать профилактические меры.

Опытные хозяйки точно знают, какой запах отпугивает моль, и умеют использовать натуральные инсектициды с умом. Чтобы моль не завелась в крупах или муке, их советуют хранить в банках с крышками, предварительно положив туда пару зубчиков очищенного чеснока или лавровый лист. С этой целью подойдут и корки от цитрусовых.

Из натуральных средств для уборки уксус - именно то, что лучше всего помогает от моли. Потому кухонные ящики советуют периодически протирать уксусным раствором.

Так точно делали ваши бабушки - как избавиться от моли в квартире народными средствами

По очевидным причинам чеснок и уксус - не лучшие варианты того, как избавиться от моли в квартире - в жилых комнатах, гардеробе, кладовке. Эти способы все же подойдут только для кухни.

Чтобы отпугнуть платяную моль, лучше использовать натуральные средства, запах которых будет раздражать вредителя, но не вас самих и ваших домочадцев. Это могут быть мешочки с лавандой, гвоздикой, розмарином или тимьяном, которые можно прикрепить к вешалкам или повесить в шкафу. По тому же принципу можно использовать кусочки ткани, пропитанные эфирными маслами, например, кедровым.

Если заморачиваться нет желания - готовые средства от моли (ароматизированные таблетки, подушечки, вкладыши, спреи - сейчас их великое множество) можно приобрести в магазине. Главное - не забывайте периодически обновлять их, и тогда ваши любимые вещи и продукты будут в безопасности от моли, а вы - от изматывающей борьбы с ней.

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