Лимонная кислота в стиральную машинку - дешевое средство от накипи и неприятного запаха.

Лимонная кислота - не только вкусная пищевая добавка, но и очень полезная помощница в хозяйстве. Эта специя уничтожает даже самый старый налет, эффективно очищает раковину и чайник, а также сохраняет свежесть срезанных цветов. Ещё одно полезное применение кислоты – очищение стиральной машинки.

Даже самая дорогая машинка неизбежно загрязняется за несколько лет. В барабане скапливаются остатки моющих средств, нитки из одежды и микробы. Из-за жесткой воды на элементах машинки образуется накипь. Убрать грязь из труднодоступных мест и избавиться от неприятного запаха поможет лимонная кислота.

Как почистить стиральную машину с помощью лимонной кислоты

Для начала из машинки нужно вытянуть всю одежду, иначе она может испортиться. В барабан машинки насыпьте 90-100 г лимонной кислоты. Если вместительность машинки небольшая (до 4 кг), можно использовать 60 г кислоты. Закройте дверцу машинки. Включите режим стирки с самой большой длительностью и высокой температурой (более 60º). Если накипи очень много, температуру можно повысить до 90º. В барабане машинки можно будет увидеть хлопья накипи. После окончания стирки прополощите машинку 2-3 раза. Протрите барабан изнутри, а также дверцу и уплотнитель.

Такую процедуру можно повторять несколько раз в год для профилактики загрязнения и образования накипи. Если жесткость воды высокая, то чистить машинку кислотой можно чаще. Кислота не только очищает машинку, но и помогает сэкономить электроэнергию. Ведь чем меньше накипи на элементах машинки, тем быстрее она нагревает воду.

Очень важно не сыпать в машинку больше 100 г лимонной кислоты. Избыток кислоты может испортить элементы машинки. Чем меньше грязи в барабане, тем меньше кислоты нужно сыпать.

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