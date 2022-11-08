Казалось бы приспособления проще кухонной терки и не сыщешь, однако, на удивление, далеко не все, даже опытные хозяйки знают, для чего предназначена та или иная сторона терки.

Кухонная терка - незаменимая вещь для каждой хозяйки. Однако их разнообразие поражает, и не каждая, даже опытная куховарка знает, какие бывают терки.

Существует несколько лайфхаков, как эффективно использовать это приспособление и что можно натереть на терке.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, для чего каждая грань терки, - отвечаем - для удобства и быстроты измельчения различных продуктов, в основном овощей.

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Терка шестигранная: для чего каждая сторона

Назначения сторон терки, на самом деле очень просты: сторона с крупными отверстиями самая востребованная и на ней чаще всего натирают все овощи, также она подходит для натирания твердого сыра, яиц.

Сторона с мелкими отверстиями нужна, если вы хотите очень мелко натереть овощи, например, для приготовления еды ребенку, или натереть ингредиенты для солоеных салатов.

Сторона терки с большими горизонтальными отверстиями поможет сделать овощи плоскими и волнистыми, а их размер будет одинаковым.

Есть еще сторона с двумя горизонтальными отверстиями. Если вы не знали, какая сторона терки для капусты - отвечаем - именно эта. Она служит чем-то навроде шинковки.

Для чего на терке колючая сторона - она предназначена для натирания чеснока, лимонной цедры или ингредиентов для детского блюда. Многие заблуждаются и думают, что в терке это сторона для рыбы.

Бывают еще терки, у которых есть квадратные отверстия. Эту сторону удобно использовать как терку для овощей - с их помощью любая хозяйка может натереть, например, морковь для морковки по-корейски, кабачки, свеклу.

И еще ответим на вопрос, для чего выпуклая сторона терки - рабочая поверхность терки имеет выпуклую форму, чтобы минимизировать площадь контакта продукта. Это позволяет снизить физические усилия при натирании.