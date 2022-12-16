Здесь вы найдете универсальные рекомендации, когда и в каком виде лучше всего добавлять укроп, петрушку или другую зелень в первые блюда.

Зелень не только украшает блюда и насыщает их витаминами, но и придает им определенный и порой даже специфический вкус. Потому любой хозяйке важно понимать, когда добавлять зелень в борщ, сколько варить укроп или же, в каком виде добавляется петрушка в суп для достижения желаемого результата.

УНИАН собрал подборку универсальных рекомендаций по указанной теме, которые точно не помешают.

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Какую зелень добавляют в суп - список

Конечно же, наиболее популярными среди всей зелени являются укроп, петрушка, зеленый лук. Однако, многие хозяйки только ими не ограничиваются. В качестве приправ нередко в супы добавляются в сухом или свежем виде:

базилик;

щавель;

кориандр;

сельдерей;

мята.

Все зависит от того, какой результат хочется получить. Например, в грибной суп, кроме укропа и петрушки, еще уместно добавить сушеный базилик. А для насыщения неповторимым вкусом куриного или рыбного супа прекрасно подойдет мята.

Когда добавлять зелень в суп и в борщ - что важно знать

Считается, что зелень в блюдах выполняет еще одну важную функцию, а именно - помогает организму усваивать продукты. А потому специалисты советуют почаще употреблять свежую зелень и добавлять ее в блюда уже перед подачей на стол. В таком виде она действительно наиболее полезна.

Вместе с тем это совсем не значит, что сушеная зелень теряет все свои свойства, не считая, конечно, вкусовых качеств. Это далеко не так. Если говорить о том, когда наиболее уместно ее добавлять в блюда, то оптимальным будет время - за 5-10 минут до окончания готовки.

Неверным можно назвать и убеждение, что после варки свежая зелень становится абсолютно бесполезной. И когда борщ или суп готовится с расчетом порций на несколько дней, даже рекомендуется после добавления в конце зелени еще пару минут прокипятить блюдо. Таким образом гарантируется то, что оно быстро не скиснет.

Сколько варить укроп - полезные советы

Учитывая, что укроп наиболее популярный среди всей зелени, не помешает запомнить о нем пару простых правил.

Во-первых, свежий укроп не нуждается в длительной тепловой обработке для того, чтобы достаточно насытить блюдо своим ароматом, он ее и не терпит, так как действительно теряет свои полезные свойства. Потому свежий укроп следует варить максимум 1-2 минуты.

Во-вторых, сухой укроп, как и остальную зелень в сухом виде, также необходимо добавлять в блюда в самом конце приготовления, но за 5-10 минут до того, как снять его с огня.

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