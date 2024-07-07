Сливочное масло давно и прочно вошло в нашу жизнь. Этот ароматный продукт - гимн завтрака. Но выбрать хорошее масло не так уж и легко.

Раньше люди не задумывались, какое сливочное масло покупать, ведь его зачастую каждый делал дома и его жирность никто не измерял. Всех интересовал цвет – насыщенно желтое, значит хорошее. Сейчас же, когда большинство продуктов питания проходят через технологические процессы на больших производствах, ситуация несколько иная.

Заходя в магазин, мы видим огромное разнообразие сливочного масла. От названий, торговых марок и различной жирности кружится голова, и человек теряется, не зная, что же все-таки купить. А каждому хочется принести своим родным только лучшее.

УНИАН разбирался, какой жирности сливочное масло лучше.

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Сколько жира должно быть в масле

Сначала разберемся, какое масло считается хорошим. В составе такого продукта на первом месте должно быть указано сливки или же цельное молоко.

Если же в списке ингредиентов присутствуют любые растительные жиры, то от покупки лучше отказаться, даже если цена соблазняет. Такой продукт не принесет ожидаемой пользы и удовольствия. Вместо экономии, вы впустую потратите деньги.

Кроме того, обратите внимание на то, какая жирность масла. Обычно этот показатель производитель указывает на лицевой части упаковки, чтобы потребителю было сразу видно. Хорошее сливочные масло имеет жирность не менее 72,5%.

Чем отличается сливочное масло 72% и 82%

Традиционно считается, что чем выше процент жира в сливочном масле, тем оно лучше. Исходя из логики – масло, на упаковке которого указан процент жира от 82%, лучше. У такого продукта более насыщенный аромат и вкус. Также именно такое масло рекомендуется для питания детей.

Что касается масла с жирностью 72%, то в нем нет ничего страшного. Главное его отличие от масла более высокой жирности – массовая доля жира. Стоит помнить, что это продукт достаточно легко подделать, поэтому надо быть внимательным, чтобы не попасться на удочку недобросовестных производителей.

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