От того, как вы приготовите фарш, зависит конечный результат и вкус мясного блюда.

Фарш для котлет можно купить готовый, но лучше делать его самостоятельно. Опытные хозяйки говорят, что лопатка, кострец, пашина, покромка - лучшие части для котлет, причем, важно соблюдать пропорцию и брать 50% говядины и 50% свинины (первая дает вкус, а вторая сочность). Узнайте, что добавить в фарш для котлет, чтобы получить шикарное блюдо.

Что добавить в фарш для котлет для сочности

Классический метод приготовления фарша невозможен без хлеба, но он обязательно должен быть белым - черный или серый брать не стоит. Подойдет и батон, и булочка, но обязательно им нужно дать зачерстветь. Сухари добавлять нельзя - это должен быть именно хлеб. Почему? Мало кто знает, что добавить в фарш для котлет сухари - значит получить после замачивания в воде слипшийся комок. А вот черствый хлеб станет "пушистым", как губка, передавая эти свойства котлете - она будет такой же воздушной, пышной и мягкой.

Второй важный ингредиент - репчатый лук. Некоторые хозяйки считают, что добавлять его не стоит, как минимум, из-за долгого послевкусия и запаха. Кроме этих двух проблем есть и другие - луковый сок вытекает и горит на сковороде, а еще добавляет котлете жесткости. Если вы сможете приготовить котлеты без лука, то лучше так и сделайте, но в ситуации, когда это невозможно, запомните, что добавить в готовый фарш для котлет или тот, что вы сделали сами, лучше пассерованный до золотистого цвета лук (термическая обработка нивелирует вышеописанные проблемы).

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Яйца вообще нет смысла класть в фарш, на самом деле, это довольно распространенная ошибка. В их составе тоже есть белок, который при жарке сжимает мясные волокна, из-за чего котлета станет жесткой.

Что добавить в фарш для улучшения вкуса нужно обязательно, так это специи:

говяжий фарш: красный, черный, душистый перец, тимьян, шалфей, петрушка, базилик, чабрец.

свиной фарш: красный, черный, душистый перец, лавровый лист, тмин, кориандр, мускатный цвет, можжевельник, чабрец.

куриный или индюшиный фарш: лук, красный перец, черный перец, карри, чабрец, куркума, пажитник.

Еще одно важное правило - жарить котлеты нужно только на сливочном или топленом масле. В качестве альтернативы можно использовать любой жир животного происхождения, а вот от растительных аналогов лучше отказаться, иначе вкус котлет будет совсем не тот.

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