Хлорка - это сильное химическое вещество, которое не только может повредить поверхности, но и нанести серьезный вред вашему здоровью.

Хлорка - довольно дешевое средство, но многие используют его не по назначению. Вы удивитесь, как много людей моют с хлоркой полы или посуду, и даже не догадываются о том, какой вред это может нанести. УНИАН расскажет, какие поверхности нельзя мыть хлоркой.

Почему нельзя мыть полы с хлоркой

Хлорка - это сильное химическое вещество, которое не только может повредить поверхности, но и нанести серьезный вред вашему здоровью. Один из главных аргументов, почему нельзя мыть полы с использованием этого средства - его токсичность и сильная аллергенность. Как известно, хлорка выделяет токсичные пары, при контакте они раздражают дыхательные пути, глаза и кожу. Кроме того, вы можете заработать аллергические реакции - у многих людей появляется сыпь, зуд и даже кашель и проблемы с дыханием.

Помимо этого, хлорка опасна для детей и животных. Она может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, а также отравление при случайном проглатывании (вспомните, как часто дети в маленьком возрасте поднимают вещи с пола и тянут в рот).

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Важным аргументом является и то, что это средство может повредить покрытие. Особенно неустойчиво к нему натуральное дерево и некоторые виды плитки. Этот химикат вызывает их коррозию и обесцвечивание.

Какие поверхности нельзя мыть хлоркой - полный список

Если вы все еще думаете, можно ли использовать хлорку для мытья посуды, ответ - категорически нет. Это чревато серьезными последствиями для вашего здоровья, такими как аллергия, химические ожоги или отравление. Мы подготовили полный список того, что нельзя мыть с использованием хлорки:

Изделия из дерева. Рискуете получить обесцвечивание и повреждение древесины. Особенно уязвимы вещи из необработанного или недостаточно защищенного лаком материала.

Рискуете получить обесцвечивание и повреждение древесины. Особенно уязвимы вещи из необработанного или недостаточно защищенного лаком материала. Металлические поверхности. Использование такого сильного химиката может привести к появлению коррозии и ржавчины на изделиях из нержавеющей стали, алюминия и других металлов.

Использование такого сильного химиката может привести к появлению коррозии и ржавчины на изделиях из нержавеющей стали, алюминия и других металлов. Пластик . Хлорка - достаточно агрессивное средство. Под ее воздействием некоторые пластиковые поверхности могут разлагаться, что приведет к понижению прочности вещи.

. Хлорка - достаточно агрессивное средство. Под ее воздействием некоторые пластиковые поверхности могут разлагаться, что приведет к понижению прочности вещи. Электроника . Бытовые приборы и вещи с электронными элементами категорически запрещено мыть с этим химикатом. Он может повредить электрические компоненты, что приведет к короткому замыканию.

. Бытовые приборы и вещи с электронными элементами категорически запрещено мыть с этим химикатом. Он может повредить электрические компоненты, что приведет к короткому замыканию. Текстиль и мебель. Вы рискуете обесцветить изделие и разрушить структуру ткани.

Вы рискуете обесцветить изделие и разрушить структуру ткани. Посуда . Это не только опасно для здоровья, но может также привести к изменению вкуса блюд и порче тарелок и кастрюль.

Также строго не рекомендуется использовать средства на основе хлора для очистки изделий из резины, акрила и силикона. Помимо этого, нельзя мыть ими керамические и каменные поверхности.

Важный момент: если вы все же вынуждены использовать хлорку во время уборки, обязательно позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты. Наденьте плотные рукавички и используйте маску, а в идеале - респиратор. Если уборку проводите в помещении, обязательно его проветривайте.

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