Разбираемся, почему нельзя давать собаке кости птиц и какую опасность они представляют.

Собаки - одни из самых преданных и любящих домашних животных. Хозяева часто хотят побаловать своих любимцев, но не знают, какие кости можно собаке.

Какие кости можно давать собаке

Лучше всего приобретать снеки для своих животных в зоомагазине - они с большей вероятностью будут безопасными. Со своего стола или мясной лавки собаке можно дать говяжьи кости или свиное ухо.

Дома часто после употребления и приготовления еды есть остатки, которые, казалось бы, можно дать животному. Однако ветеринары единодушны в том, можно ли давать собаке вареные кости. Их ответ - категорически нет. После долгой варки в костях нет ничего полезного. Вы можете не только наградить своего любимца запором или серьезной травмой. Зубы животного легко крошат и раскусывают варенные кости. Один из этих кусочков может поранить внутренние органы.

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Эти остатки являются категоричным табу - их ни в коем случае и ни в каком виде нельзя давать животным. Более того, если ваша собака проглотила или подавилась такими костями, то не ждите и сразу везите ее к ветеринару. Скорость в этом вопросе может спасти жизнь питомцу.

Острые края несут опасность для пищевода и внутренних органов животного не меньше лезвия бритвы.

Можно ли давать собаке кости от курицы

Многие владельцы домашних животных задаются вопросом, можно ли собаке куриные кости, которые есть в избытке практически в каждом доме.

В целом, нельзя давать собаке куриные кости. Они очень острые из-за чего можно легко повредить желудочно-кишечный тракт. Осколки костей часто застревают в зубах, не только причиняя животному страдания, но и занести инфекции и токсины. Однако существуют определенные части птичьих тушек, которые безопасны для употребления вашими домашними любимцами.

Какие кости от курицы можно давать собаке:

шеи;

крылья с отрезанным первым суставом;

лапы (срезайте когти);

головы без клюва;

спинки.

Теперь когда вы знаете, можно ли собакам кушать кости и какие, смело отправляйтесь в зоомагазин и обычный супермаркет.

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