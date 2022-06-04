Женщины всей планеты декорируют свои дома растениями в горшках - это отличный способ поднять настроение, улучшить самочувствие и обновить интерьер. Но существуют цветы, которые опасны не только для здоровья, но и для вашего будущего. УНИАН расскажет, какие цветущие цветы можно держать дома, а какие - нет.
- Какие цветы нельзя держать в спальне и других комнатах - наука
- Какие цветы нельзя держать в доме - приметы
- Какие растения можно держать в доме
Ранее мы говорили о том, как избавиться от одуванчиков во дворе и на огороде.
Какие цветы нельзя держать в спальне и других комнатах - наука
С точки зрения науки, есть целый перечень "детей" флоры, о котором стоит знать любителям растений. УНИАН предлагает список наиболее вредоносных комнатных растений:
- Диффенбахия - ядовитый сок, который выделяется при повреждении стебля, может вызвать ожог слизистых.
- Азалия - ядовитый сок, вызывающий тяжелые отравления, и сильный запах, негативно влияющий на самочувствие.
- Монстера - "иголочки" на стеблях, которые, попадая на кожу, вызывают жжение.
- Кливия - ядовитые вещества, провоцирующие тяжелые пищеварительные отравления.
- Пуансеттия - ядовитый "млечный сок", который, попадая на слизистые, вызывает ожог, может спровоцировать аллергию.
Прежде, чем покупать красивый цветок и устанавливать его дома, убедитесь, что он не ядовит и не опасен. Существуют виды растений, который выделяют настолько сильные токсины, что у человека могут онеметь конечности и даже случиться асфиксия.
Какие цветы нельзя держать в доме - приметы
По народным поверьям, некоторые представители флоры способны "притянуть" неудачи в семью. К таким растениям относятся:
- Кактус - рушит любовные взаимоотношения, может стать причиной алкоголизма у мужчин.
- Плющ - "связывает" одиноких женщин и мешает им найти мужчину, а замужних провоцирует на развод.
- Фиалка - цвет богатства, наличие которого приведет к браку по расчету, а не по любви.
- Фикус - вдовий цветок, который не стоит покупать, если не хотите похоронить любимого.
- Тещин язык - увеличивает риски возникновения проблем со здоровьем, способствует мужской измене.
Верить приметам или нет - личное дело каждого, но в каждом таком суеверии есть своя доля правды, поэтому, возможно, лучше перестраховаться и купить более нейтральный цветок.
Какие растения можно держать в доме
После того, как мы выяснили, какие цветы не стоит держать у себя в квартире, переходим к приятному пункту - перечисляем растения, способные привлечь благополучие:
- Гибискус - ускоряет поиск второй половинки, укрепляет взаимоотношения в семье.
- Папоротник - отводит порчу, сглаз, мешает плохим людям долго находиться в вашем доме.
- Герань - увеличивает количество жизненных сил, меняет восприятие жизни на более философское.
- Алоэ - лечебный цветок, к тому же, помогает наладить энергетический фон в жилище.
- Толстянка - денежное дерево, которое приносит богатство в дом и способствует вашему карьерному росту.
Главное правило для тех, кто хочет держать в квартире цветы - растения обязательно должны быть живыми. Не забывайте ухаживать за ними и ставить в правильных местах. К примеру, спальня - не лучшее место для растений, а углы и ниши, наоборот, идеально подойдут.