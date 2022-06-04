Растения, несущие горе в дом, и цветы, способные привлечь удачу - в материале УНИАН.

Женщины всей планеты декорируют свои дома растениями в горшках - это отличный способ поднять настроение, улучшить самочувствие и обновить интерьер. Но существуют цветы, которые опасны не только для здоровья, но и для вашего будущего. УНИАН расскажет, какие цветущие цветы можно держать дома, а какие - нет.

Ранее мы говорили о том, как избавиться от одуванчиков во дворе и на огороде.

Какие цветы нельзя держать в спальне и других комнатах - наука

С точки зрения науки, есть целый перечень "детей" флоры, о котором стоит знать любителям растений. УНИАН предлагает список наиболее вредоносных комнатных растений:

Диффенбахия - ядовитый сок, который выделяется при повреждении стебля, может вызвать ожог слизистых.

- ядовитый сок, который выделяется при повреждении стебля, может вызвать ожог слизистых. Азалия - ядовитый сок, вызывающий тяжелые отравления, и сильный запах, негативно влияющий на самочувствие.

- ядовитый сок, вызывающий тяжелые отравления, и сильный запах, негативно влияющий на самочувствие. Монстера - "иголочки" на стеблях, которые, попадая на кожу, вызывают жжение.

- "иголочки" на стеблях, которые, попадая на кожу, вызывают жжение. Кливия - ядовитые вещества, провоцирующие тяжелые пищеварительные отравления.

- ядовитые вещества, провоцирующие тяжелые пищеварительные отравления. Пуансеттия - ядовитый "млечный сок", который, попадая на слизистые, вызывает ожог, может спровоцировать аллергию.

Прежде, чем покупать красивый цветок и устанавливать его дома, убедитесь, что он не ядовит и не опасен. Существуют виды растений, который выделяют настолько сильные токсины, что у человека могут онеметь конечности и даже случиться асфиксия.

Какие цветы нельзя держать в доме - приметы

По народным поверьям, некоторые представители флоры способны "притянуть" неудачи в семью. К таким растениям относятся:

Кактус - рушит любовные взаимоотношения, может стать причиной алкоголизма у мужчин.

- рушит любовные взаимоотношения, может стать причиной алкоголизма у мужчин. Плющ - "связывает" одиноких женщин и мешает им найти мужчину, а замужних провоцирует на развод.

- "связывает" одиноких женщин и мешает им найти мужчину, а замужних провоцирует на развод. Фиалка - цвет богатства, наличие которого приведет к браку по расчету, а не по любви.

- цвет богатства, наличие которого приведет к браку по расчету, а не по любви. Фикус - вдовий цветок, который не стоит покупать, если не хотите похоронить любимого.

- вдовий цветок, который не стоит покупать, если не хотите похоронить любимого. Тещин язык - увеличивает риски возникновения проблем со здоровьем, способствует мужской измене.

Верить приметам или нет - личное дело каждого, но в каждом таком суеверии есть своя доля правды, поэтому, возможно, лучше перестраховаться и купить более нейтральный цветок.

Какие растения можно держать в доме

После того, как мы выяснили, какие цветы не стоит держать у себя в квартире, переходим к приятному пункту - перечисляем растения, способные привлечь благополучие:

Гибискус - ускоряет поиск второй половинки, укрепляет взаимоотношения в семье.

- ускоряет поиск второй половинки, укрепляет взаимоотношения в семье. Папоротник - отводит порчу, сглаз, мешает плохим людям долго находиться в вашем доме.

- отводит порчу, сглаз, мешает плохим людям долго находиться в вашем доме. Герань - увеличивает количество жизненных сил, меняет восприятие жизни на более философское.

- увеличивает количество жизненных сил, меняет восприятие жизни на более философское. Алоэ - лечебный цветок, к тому же, помогает наладить энергетический фон в жилище.

- лечебный цветок, к тому же, помогает наладить энергетический фон в жилище. Толстянка - денежное дерево, которое приносит богатство в дом и способствует вашему карьерному росту.

Главное правило для тех, кто хочет держать в квартире цветы - растения обязательно должны быть живыми. Не забывайте ухаживать за ними и ставить в правильных местах. К примеру, спальня - не лучшее место для растений, а углы и ниши, наоборот, идеально подойдут.

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