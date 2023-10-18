Рассказываем, чем вывести жирные пятна, а также пятна от кофе, ягод, косметики и другие, даже если они застарели.

Пятна на одежде неизбежны: брызги кофе, пятно от кетчупа или загадочное пятно, природа которого неизвестна… Как бы там ни было, любое доставляет немало хлопот при стирке. Но, к счастью, есть одно проверенное средство, которое может превратить стирку в игру. Чем можно вывести старое жирное пятно, и другие пятна, с которыми не справился даже пятновыводитель - читайте ниже.

Как быстро вывести жирное пятно

Лучшее средство от жирных пятен на одежде - это глицерин. Да, это тот самый глицерин, который часто встречается в средствах по уходу за кожей и лекарствах, и он может творить настоящие чудеса с трудновыводимыми пятнами.

Весь секрет в его химическом составе. Глицерин представляет собой бесцветную жидкость без запаха, которая имеет высокую гигроскопичностью. Это означает, что он хорошо увлажняет, а также удаляет и разрыхляет стойкие пятна на ткани. Именно гигроскопичность позволяет глицерину проникать в волокна ткани, достигая молекул пятен и взаимодействуя с ними: молекулы глицерина окружают и помещают в капсулы частички пятна, и этим самым облегчают их удаление с ткани в процессе стирки.

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Особенно эффективен глицерин для пятен на масляной основе, таких как жир, растительное масло, косметика и даже чернила, а также пятен от ягод, кофе и горчицы. С его помощью можно удалить и старые засохшие пятна - теперь вы знаете, как вывести старое жирное пятно от растительного масла. Кроме этого, глицерин абсолютно безопасен для большинства тканей и цветов.

Как удалить пятно с помощью глицерина

Чтобы удалить пятно с помощью глицерина, вам понадобится, собственно, сам глицерин (его можно купить в любой аптеке), чистая белая ткань или губка и теплая вода.

Как использовать глицерин от пятен на одежде:

аккуратно промокните пятно и нанесите несколько капель глицерина непосредственно на испачканный участок, стараясь покрыть все пятно;

оставьте на 10-15 минут - если пятно не исчезает, аккуратно потрите его круговыми движениями чистой белой тканью или губкой;

промойте обработанное место теплой водой, чтобы удалить глицерин и пятно, а затем постирайте как обычно с мягким моющим средством.

После стирки лучше высушить вещь на воздухе - тепло сушилки может закрепить оставшиеся пятна. Если пятно все еще заметно, повторите обработку.

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