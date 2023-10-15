Как часто можно стирать джинсы и как это делать, чтобы они прослужили вам дольше - ответ эксперта вас удивит.

Все мы привыкли стирать одежду после нескольких носок. Но когда речь идет о джинсах, тот тут мнения расходятся. Некоторые полагают, что джинсы ничем не отличаются от другой одежды и их следует стирать по мере загрязнения. Другие утверждают, что джинсам стирка противопоказана. Как часто стирать джинсы и нужно ли их стирать вообще - точки над "і" расставил генеральный директор компании Levi Strauss Чарльз Берг.

Нужно ли стирать джинсы

Любители денима считают, что джинсы стирать не нужно: якобы стирка влияет на их форму и цвет, в то время как нестирка наоборот - улучшает внешний вид за счет образования складок и воздействия внешних факторов. Также есть мнение, что если джинсы не стирать, то они прослужат дольше, так как это предотвращает изнашивание волокон ткани и появление дырок и разрывов.

Но как быть, если джинсы испачкались? Не стирать их? Гендиректор компании Levi Strauss Чарльз Берг говорит, что не ходит в испачканных джинсах и время от времени их стирает - но делает это нетрадиционным способом.

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Как правильно стирать джинсы и как часто это нужно делать

По словам Чарльза Брега, в США люди стирают джинсы после каждой носки, в других странах - после нескольких. Он же сам никогда не кладет свои джинсы в стиралку. "Если я капну на джинсы немного карри, я их почищу. Но делать это буду точечно. А если джинсы станут очень грязными - например, от пота или что-то в этом роде - постираю их в душе", - говорит представитель Levi Strauss.

На практике это значит, что нужно залезть в душ в джинсах и намылить их точно так же, как и тело, поясняет Чарльз Брег. Но делает он не только потому, что переживает за внешний вид джинсов. Эксперт отмечает, что джинсовая промышленность сама по себе потребляет много воды в процессе производства, как и бытовые стиральные машины, что совсем нехорошо для окружающей среды. При стирке синтетики и вовсе выделяется микропластик, который загрязняет среду еще больше.

Если вы пока не готовы лезть в душ прямо в джинсах (ведь детскую джинсовую одежду так или иначе нужно стирать в машине), подумайте том, чтобы делать это не так часто. То есть, чем реже вы стираете джинсы - тем лучше.

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