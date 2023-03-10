Следуйте этим советам, и рассада капусты будет здоровой и урожайной.

Белокочанная капуста - это один из вариантов того, что можно посадить в марте на рассаду. Раннюю капусту сеют на рассаду в начале или в середине марта, а пересаживают на участок в конце апреля. Среднеспелую капусту высевают в начале апреля, а позднюю - в первых числах мая.

Узнайте на УНИАН, как обработать и посеять семена капусты, и как ухаживать за молодой рассадой до пересадки на участок.

Ранее мы рассказывали, как прорастить семена перца для идеальной рассады.

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Как обработать семена капусты - обеззараживание и закалка

Если вы купили семена в магазине - поищите информацию на упаковке о том, обработан ли посевной материал и готов ли к посеву. Обычно такие семена можно сеять в землю без подготовки.

Если же семена куплены на рынке или собраны вручную, их нужно обработать. Сначала разложите семена на ткани и отберите крупные и средние экземпляры. Для дезинфекции заверните семена в тройной слой марли и опустите в термос с водой температуры 40-50° на 20 минут.

Затем семена можно закалить, чтобы они не боялись морозов. Для этого выложите на сутки в нижнюю полку холодильника. После холодильника слегка прогрейте семена при комнатной температуре и приступайте к посеву.

В какую почву высаживать капусту

Для выращивания капусты на рассаду можно купить готовую почву, или приготовить субстрат самостоятельно. Вот несколько рецептов:

торф + дерновая земля + перегной или компост в равных частях;

дерновая земля + перегной в равных частях + пару ложек золы;

торф + дерновая земля + песок в соотношении 1:3:1.

В почву для выращивания рассады можно добавить комплексное минеральное удобрение. На 1 кг земли добавьте 1 столовую ложку удобрения.

Высаживать капусту можно в ящики, горшки, стаканчики или торфяные таблетки. Какую бы посуду вы не выбрали, на дне обязательно должны быть отверстия, чтобы в земле не застаивалась вода.

Как посеять капусту на рассаду

В посадочных емкостях сделайте борозды глубиной 1 см и на расстоянии 3 см друг от друга. Выложите семена в борозды на расстоянии 3 см. Присыпьте семена почвой и щедро полейте посевы. Затем накройте емкости прозрачной пленкой или полиэтиленом, и поставьте в теплое солнечное место.

Как ухаживать за рассадой капусты

Первые листики появляются на рассаде на 9-10 день. После их появления капусту нужно переставить на неделю в прохладное место с температурой примерно 10-12°, например, на балкон. Рассада должна хорошо освещаться.

Ещё через неделю рассаду переставляют в место с температурой примерно 15-16°. На третью неделю после появления первых листиков саженцы нужно пересадить в отдельные стаканчики, если они выращиваются в общем ящике. А если в одном стаканчике выросло несколько посевов, то нужно оставить один самый сильный.

Поливать рассаду капусты нужно по мере высыхания верхнего слоя грунта. Также капуста любит свежий воздух, поэтому после каждого полива рекомендуется её проветривать.

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