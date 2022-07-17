Будет ли плодоносить авокадо из косточки и как самостоятельно вырастить такое дерево - узнайте в материале УНИАН.

Авокадо - это полезный фрукт, который, чаще всего, покупают летом - так больше шансов купить спелый плод. Он содержит огромное количество полезных веществ - об этом мы говорили вместе с рассказом о том, как есть авокадо и что приготовить из авокадо.

Сегодня поделимся советами, как вырастить авокадо с плодами в домашних условиях.

Как вырастить авокадо из очищенной косточки

Для начала, нам нужно купить спелый плод. Он должен быть темно-зеленого цвета и мягкий на ощупь. Если не можете найти спелый, то берите недозревший и положите его на пару дней вместе с бананами и яблоками - он быстро дозреет. Когда плод будет готов, аккуратно разрежьте его на две половинки, достаньте косточку и промойте ее под теплой водой.

Как вырастить дерево авокадо из косточки

Те, кто уже когда-либо выращивал авокадо, знают, что существует два надежных варианта, как вырастить у себя дома такое дерево.

Вариант 1

Возьмите шило или острый нож и проделайте в авокадо 4 отверстия по 2-3 мм, в них вставьте зубочистки. Налейте в стакан отфильтрованную воду и разместите косточку на зубочистках так, чтобы тупой край ее был опущен в воду.

Количество жидкости в стакане нужно поддерживать на одном и том же уровне, а также менять раз в несколько дней. Главное - места проколов косточки не должны намокать.

Стакан с авокадо должен стоять на подоконнике под лучами солнца, а первый корень вы увидите через две недели или месяц. Когда он будет 3-4 см в длину, достаньте зубочистки из косточки и пересадите ее в землю.

Вариант 2

Возьмите пластиковый или керамический горшок с дренажными отверстиями на дне, засыпьте туда смесь земли для комнатных растений, песка и торфа, а затем посадите косточку так, чтобы 2\3 ее оставались на поверхности. Поливайте саженец каждые 2-3 дня, через несколько месяцев увидите первые ростки.

Как ухаживать за авокадо в горшке

Если вы пересаживали косточку из воды в горшок, то поставьте его в теплое и светлое место. Летом поливайте каждые 3-4 дня, а в холодное время года - 1 раз в неделю. В тень растение лучше не убирать, иначе оно будет плохо развиваться.

Не допускайте пересыхания земли или самого растения - регулярно увлажняйте почву и опрыскивайте саженец. Если у вас в комнате слишком душно, то поставьте рядом с горшком увлажнитель воздуха.

В первые несколько месяцев авокадо будет расти быстро - до 50 см, а потом остановится. Тогда его надо прищипнуть и повторить это, когда на побеге будет больше 6-8 листочков. Летом авокадо лучше оставлять на улице, но помните, что если температура опустится ниже +10 °С, то обязательно нужно занести растение в помещение.

Чем подкормить авокадо в домашних условиях

Удобрения - еще один важный этап выращивания авокадо. Летом растение нужно подкармливать 1-2 раза в месяц составами для комнатных растений. Также авокадо нужно пересаживать: первые 5 лет - каждый год, а затем раз в два года, выбирая горшки большего размера.

Через 5-6 лет при правильном уходе дерево начнет цвести. При появлении цветов опыляйте их - проводите по бутонам мягкой кисточкой или ватным диском. Инструмент не меняйте и повторяйте процедуру несколько раз. Если эксперимент провалится, не расстраивайтесь и дождитесь следующего периода цветения.

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