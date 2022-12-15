Как выбрать красную икру в банке и не прогадать - читайте в материале УНИАН.

Красная икра - это деликатес. Ложками ее есть не принято, да и диетологи не советуют - мол, все полезно в меру. Оно и к лучшему - икра ведь не из дешевых продуктов. Поэтому, выбирая ее, будьте внимательны, чтобы не купить подделку. Как выбрать настоящую икру, как ее хранить и сколько можно есть - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы писали, как выбрать хорошую колбасу и чем ее можно заменить.

На прилавках магазинов и рынков можно встретить самую разную икру: горбуши, кеты, нерки... Поди разберись, какая лучше - кто-то берет подороже, кто-то выбирает по совету соседки, кто-то руководствуется исключительно шестым чувством. Что же, давайте разберемся, как выбирать красную икру.

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Красная икра - из какой рыбы ее делают

Красная икра - это икра рыб семейства лососевых. Сюда входит кета, горбуша, нерка, семга, чавыча. В зависимости от рыбы, икра бывает более крупная и мелкая, разного оттенка и отличается по вкусу. Например:

Икра горбуши - светло-оранжевого цвета, она сладковатая на вкус, а размер икринок от 3 до 5 мм.

- светло-оранжевого цвета, она сладковатая на вкус, а размер икринок от 3 до 5 мм. Икра нерки - темно-красная, она с легкой горчинкой, и более мелкая, чем у горбуши - размер икринок до 3 мм.

- темно-красная, она с легкой горчинкой, и более мелкая, чем у горбуши - размер икринок до 3 мм. Кетовая икра - оранжевого цвета с красным отливом. Она самая большая по размеру и самая нежная по вкусу, а еще - наиболее жирная.

- оранжевого цвета с красным отливом. Она самая большая по размеру и самая нежная по вкусу, а еще - наиболее жирная. Икра чавыча - с насыщенным красным цветом, с остротой и горькостью, размер икринок 6-7 мм. Но такую икру вы вряд ли купите - рыбу занесли в Красную книгу.

У рыб не из семейства лососевых икра другая - она бледная, а по цвету желтая или розовая. Например, у сиги, ряпушки, минтая икра розовая, а щуки, леща, воблы, судака, кефали - желтая.

Как выбрать красную икру - 7 правил

При выборе икры обращайте внимание на банку, состав, а если есть возможность, то осмотрите икринки, понюхайте и попробуйте.

1. Осмотрите банку

Икру чаще всего упаковывают в жестяные баночки, но есть и в стеклянных.

В жестяной баночке икру не видно, поэтому осмотрите ее внешне: она не должна быть вздутой или деформированной, но должна быть плотно закатанной. Можно также баночку встряхнуть: если услышите бульканье - внутри много жидкости.

Если банка стеклянная - смотрите на качество икринок и чтобы не было посторонних примесей.

2. Проверьте дату изготовления и срок годности

Настоящей икрой принято считать ту, которая была засоленная в месте промысла во время нереста рыбы - в июле и августе. В некоторых регионах красную икру производят с мая по октябрь. То есть, по-хорошему на банке должна стоять дата в пределах этого времени. Если дата другая, то, скорее всего, для изготовления такой икры использовали замороженное сырье.

Проверяйте срок годности икры, указанный на этикетке - здесь без комментариев.

3. Прочитайте состав

Производитель должен указывать из икры какой рыбы изготовлен продукт. В состав икры также могут входить: соль (от 4 до 7%), растительное масло, консерванты Е422, Е200, Е211, Е239.

Консервант Е200 - это сорбиновая кислота, а Е211 - бензоат натрия. Это антисептики, их количество в икре не должно превышать 0,1%.

Консервант Е422 - это пищевой глицерин, который используют для того, чтобы икринки не слипались.

Консервант Е239 - уротропин (многие страны, кстати, отказались от его использования, так как он очень вреден).

Консерванты в икре - это единственный способ сохранить ее. Можно изготовить икру без консервантов, но храниться она будет только 4 месяца.

4. Обратите внимание на сорт

Первый сорт - это икра одного вида рыб. Икринки первого сорта одинаковые, чистые, без сгустков и почти все целые - допускается небольшое количество лопнувших.

Также в икре первого сорта не должно быть растительного масла. Содержание соли - 4-6%.

Второй сорт - это ассорти икры из нескольких видов лососевых, поэтому икринки будут неодинаковыми по размеру и лопнувших икринок будет больше.

В составе икры второго сорта есть растительное масло, количество соли - 4-7%, то есть, она может быть более соленой.

5. Посмотрите на внешний вид и попробуйте

Если есть возможность, посмотрите на икру, а, может, и попробуйте.

Внешне икринки должны быть одинаковыми, целыми, чистыми, однородными по цвету. По консистенции - упругие, с сухой или немного влажной поверхностью. По вкусу - без привкуса кислоты или прогорклого жира, а также не должно быть резкого рыбного запаха.

6. Обратите внимание на стоимость

Настоящая икра не может стоить дешево, даже если она идет по скидке - запомните это.

7. Не покупайте икру в сомнительных местах

Покупать икру лучше в магазинах - супермаркетах, гипермаркетах или специализированных рыбных - они могут обеспечить правильные условия хранения икры. И, в случае чего, у вас будет кому предьявить претензии.

Как отличить настоящую икру от искуственной

Искусственная икра - это белковый продукт из желатина или рыбьего жира с добавлением молока или сои, морских водорослей и рыбного бульона. То есть, даже близко не стоит возле натуральной. В этом ничего плохого нет, если ее продают именно как искусственную, тем более, что она безвредная (и бесполезная тоже). Но бывает, что белковую икру выдают за настоящую.

Поэтому при выборе:

Читайте этикетку - на ней может быть указано, что это белковый продукт.

Посмотрите на внешний вид - искусственная икра будет с однородной структурой и цветом, у натуральной икры - есть оболочка, жидкость внутри и "глаз" (зародыш).

Понюхайте - у белковой икры резкий рыбный запах, у настоящей - аромат приятный.

Попробуйте - у искусственной икры резкий вкус.

Икринки искуственного продукта липнут к зубам, а вот натуральная икра на зубах лопается, а ее содержимое растекается.

Как хранить красную икру

Есть несколько правил, как хранить красную икру в домашних условиях:

Придерживайтесь сроков и условий хранения, указанных на банке.

Не держите открытую банку больше 5 дней - в ней начнут развиваться микроорганизмы, появится неприятный запах, икра подсохнет.

Не пробуйте икру из банки одной и той же ложкой дважды - так в ней быстрее размножаются бактерии.

Не допускайте попадания в икру воды.

Не храните икру в морозилке.

После размораживания икры вы, скорее всего, получите "кашу".

Чем полезна красная икра и как ее есть

Красная икра - питательный и полезный продукт. Он на 30% состоит из легкоусвояемого белка, а также содержит ряд важных витаминов и минералов.

Тем не менее, говорят диетологи, икрой не стоит увлекаться, ведь в ней много соли, а она может привести к задержке жидкости в организме - это плохо сказывается на здоровье, а гипертоникам грозит гипертоническим кризом. Также осторожным следует быть с икрой и людям с острыми формами гепатита или холецистита. Оптимальное количество съеденной икры - 2-3 чайные ложки.

Мы привыкли видеть икру на бутербродах из белого хлеба с маслом. Диетологи говорят, что наиболее полезное сочетание - это красная икра, выложенная на разрез огурца. Или же можна чуть-чуть икры положить в половинку отваренного белка яйца.

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