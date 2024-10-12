Необжаренная гречка гораздо полезнее коричневой и требует особенного приготовления.

Зеленая гречка гораздо полезнее коричневой, но менее популярна. Многие украинцы никогда её не пробовали, поэтому первое приготовление заканчивается неудачей - крупа слипается и остается твердой внутри. Всё потому, что такая гречка готовится иначе, чем жареная. Мы расскажем, как варить зеленую гречку рассыпчатой и вкусной.

Как готовить зеленую гречку в кастрюле

Зеленая гречка считается полезнее коричневой, поскольку почти не подвергается термической обработке. А это значит, что в ней сохраняется больше полезных веществ и витаминов.

Шеф-повар Евгений Клопотенко дал совет о приготовлении полезной каши. Кулинар советует: перед тем, как варить зеленую гречку, её следует замочить на ночь. Выложите крупу в глубокую миску и залейте холодной водой, а затем оставьте оставьте на ночь.

Замоченную гречку откиньте на дуршлаг и слейте жидкость. В кастрюле вскипятите воду для приготовления крупы. Соотношение гречки и воды - 1:2. В кипяток выложите зёрна и оставьте на 30 минут под крышкой. Таким образом гречка не варится, а запаривается, сохраняя больше полезных веществ. Готовая крупа получается рассыпчатой и равномерно приготовленной.

Если вас интересует, сколько варить зеленую гречку без замачивания, то для этого хватит 15 минут. Готовьте гарнир на среднем огне и выключите, когда каша начнет сильно кипеть. Перед варкой обязательно промойте гречку несколько раз, иначе она будет липкой.

Как правильно варить зеленую гречку в мультиварке

Нежареная гречка получается очень вкусной в мультиварке. Перед приготовлением промойте крупу 3-4 раза. Выложите в чашу мультиварку и залейте водой в соотношении 1:2. Готовьте 30 минут в режиме "Каша", "Гречка" или "Рис". После окончания варки не открывайте крышку, а оставьте кашу настояться до готовности ещё 15 минут.

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