Сварить рис для голубцов совсем не сложно. И мы расскажем вам, как это делать правильно.

Рис - один из двух главных ингредиентов начинки для голубцов, и от того, какой сорт мы выберем, будет зависеть качество готового блюда. УНИАН разобрался, какой рис лучше подходит для голубцов, сколько его нужно и как правильно приготовить.

Кстати, не так давно мы уже делились советами от шеф-повара о том, как приготовить голубцы, чтобы они не разваливались.

Какой рис выбрать для голубцов

Рис для голубцов, по большому счету, подходит любой, идеального варианта не существует. Но все-таки лучше использовать круглозернистый, а не длинный. Это связано с тем, что длинные сорта слишком рассыпчатые и требуют опыта и сноровки в обращении. И лучше подойдут для плова. А круглые сорта наоборот - более клейкие, поэтому не разваливаются. К тому же, такой рис лучше взаимодействует с фаршем - вторым главным ингредиентом начинки голубцов.

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Кстати, повара предпочитают использовать рис для голубцов сортов арборио и арнароли. Также хорошо подойдут сорта нано и виалоне. И не рекомендуется брать дробленную крупу, иначе начинка выйдет чрезмерно жидкой. А чтобы у вас не получилась кашка, предпочтение можно отдать пропаренному рису.

Как варить рис для голубцов - пошаговая инструкция

Перед тем, как смешивать ингредиенты начинки, нужно отваривать рис для голубцов до состояния готовности на половину.

Правильно приготовить рис для голубцов совсем не сложно, главное - не переварить. Для этого нужно:

хорошо промыть крупу, пока вода не будет прозрачной;

засыпать в воду в пропорциях 1 часть риса на 2 части воды;

доведя до кипения, перевести на минимальный огонь, после чего варить рис нужно минут 7-10;

после чего добавить сливочное масло (необязательно), накрыть крышкой и оставить в тепле на 10-15 минут.

Учитывайте, чтов ходе варки рис увеличится в объеме и впитает много жидкости. Солить рис при этом не нужно. Варить рис для голубцов не обязательно, но если использовать сырой - время тушения голубцов увеличится, а сами они получатся суховатыми.

Рис для голубцов - пропорции

Сколько риса нужно для голубцов - вопрос не менее важный, чем предыдущие. Опытные кулинары рекомендуют использовать один или полтора стакана риса на килограмм фарша. Либо рис с фаршем можно использовать в пропорциях 1:3 соответственно. Также важно не переборщить с количеством крупы, чтобы не сделать из начинки кашу.

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